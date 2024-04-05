Doğu Karadeniz'in ihracatı arttı

Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de 2024 Ocak-Mart döneminde 414 milyon 660 bin 923 dolar ihracat gerçekleşti.

Bu yıl Doğu Karadeniz'de gerçekleşen ihracatın; 319 milyon 994 bin doları Trabzon'dan, 60 milyon 833 bin doları Rize'den, 21 milyon 355 bin doları Artvin'den ve 12 milyon 477 bin doları ise Gümüşhane'den gerçekleşti.

Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Rize’den gerçekleştirilen ihracatta rekor bir oranla yüzde 45 oranında artış sağlanırken, Trabzon’dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 2, Gümüşhane’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 12, Artvin’den gerçekleştirilen ihracatta ise yüzde 29 oranında artış sağlandı.

Bu dönemde bölgede en fazla ihracat gerçekleştirilen ürünler ise 199 milyon 623 bin 486 dolar ile fındık, 50 milyon 680 bin 902 dolar ile yaş meyve ve sebze, 49 milyon 664 bin 465 dolar ile maden ve metaller, 51 milyon 948 bin 715 dolar ile su ürünler ve mamulleri, 9 milyon 460 bin 326 dolar ile taşıt araçları ve yan sanayi olarak sıralandı.

Doğu Karadeniz'den bu dönemde 115 farklı ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracatın yapıldığı ülkeler ise sırasıyla; İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Çin oldu.

Finansmana erişim ihracatı olumsuz etkiliyor

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yurt dışı piyasalardaki toparlanmanın yavaş seyretmesi nedeniyle bu durumun Bölge ihracatına da yansıdığını belirterek, ihracat maliyetlerinin yükselmesi, döviz kurlarındaki baskılama ve finansmana erişiminde yaşanmakta olan sorunlar ihracatçının rekabet imkanlarını sıfırlaması Bölge ihracatımızın gerçek potansiyeli ölçeğinde artmasını olumsuz etkilediğini belirtti

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu; seçim sürecinin geride kaldığını, Türk milletinin çok güzel bir demokrasi kültürü ile iradesini sandığa yansıttığına vurgu yaparak, Doğu Karadeniz Bölgesi illerinde seçilen tüm yerel idarecileri tebrik ederek, kendilerinin Ülkemiz ve Bölgemiz için hayırlı görevlerde bulunmaları temennilerinde bulundu. Sayın Kalyoncu; ihracatçılar olarak özellikle yerel idarecilerden en önemli beklentilerinin Ülkemizin 2050 vizyonuna uygun, Bölge illerine vizyon katacak, halkın yaşamını kolaylaştıracak projelere odaklanmalarını ve Bölgemizi Yeşil Dönüşüme hazırlayacak, şehir merkezlerini modern ve akıllı kentlere dönüştürecek projeleri yapmaları ve tarımın önceliklenerek, Doğu Karadeniz Bölgesinde boşalan köylere dönüşü teşvik edecek projeler geliştirilmesi olduğunu belirtti. Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin en önemli beklentisinin trafik sorununun çözümü olduğunu ve bunun için de tüm yerel idarelerin Samsun – Sarp Güney Çevre yolunun yeşil dönüşüme uyumlu tren hattı ile birlikte Sarp kapısına ulaşımını sağlayacak projeye odaklanmaları ve Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi Yatırımı ile Bölge illerinde ihtiyacı had safhaya ulaşan yeni yatırım alanlarının ve organize sanayi Bölgelerinin oluşturulmasının Doğu Karadeniz Bölgesine vizyon katacak projeler olacağını sözlerine ekledi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, "Önümüzde 4 yıl seçimsiz bir yıl olduğunu ve bu durumun çok iyi bir şekilde değerlendirilerek ekonominin ön plana alınması, enflasyonun düşürülerek, üretimi ve ihracatı destekleyen politikaların tavizsiz bir şekilde uygulanması, ihracatçının uygun oranla finansmana erişim imkana kavuşturulması halinde ihracatçılarımızın hedeflenen ihracat rakamlarının çok daha üstünde bir ihracat rakamlarına ulaşma başarısı yakalayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bölge ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı.

Bu ülkeler dışında Peru, Vietnam, Güney Kore, Avustralya, Japonya, Tayvan, Tunus ve Hırvatistan, Fas, Venezuela, Sri Lanka, Moğolistan, Palau, Filipinler, Mayotte, Mali, Kenya, Umman gibi farklı ülkelere ihracat gerçekleştirildi.