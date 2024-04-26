Dünya kalıp sektörü İstanbul’da buluştu

ESRA ÖZARFAT

İSTANBUL – Dünya Kalıpçılar Birliği’nin 4 farklı kıtadan ülke temsilcileri Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB) ev sahipliğinde İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıda konuşan Şahan Eçin, Türk kalıp sektörünü dünyaya tanıtmak için önemli bir organizasyona imza attıklarını kaydetti. Türk kalıp sektörünü de değerlendiren UKUB Başkanı Şahan Eçin, geçen yıl Togg ve diğer Türkiye’nin önde gelen OEM firmalarının yeni projeleri ile sektörde yüzde 70-80 doluluk oranları elde edildiğini söyledi. İkinci ana büyük sektör olan beyaz eşya ve elektronik, medikal, ambalaj ile havacılık sektörleri ihracatında da ivme yaşandığını belirten Eçin, “Mevcut durum itibari ile dünyada 160 milyar dolar, ülkemizde ise 2,5 milyar dolarlık bir cirodan bahsedebiliriz. Kalıpçılık sektörü temel anlamda yüksek teknoloji gereken, nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyan bir sektör. Türkiye’nin ortalama ihracat değeri 1,5 dolar/kg iken biz de 25-100 dolar/kg’ye çıkmaktadır” dedi. Nitelikli insan gücü ihtiyacının çözülmesi gereken önemli bir sorun olduğuna dikkati çeken Şahan Eçin, “Diğer bir konuda tümü sektörlerde olduğu gibi biz de etkisi hissedilen paraya ulaşma ve yüksek faizlerdir. Dünya ortalamasında yüzde 3-5 bandında olan faiz oranları ve enflasyon gerçeğine bakıldığında mevcut durumun zorluğu çok daha net anlaşılmaktadır. Başarıya uluşmak ve projeleri ülkemize kazandırmak için oyuna 2-3 sıfır geriden başlamak firmalarımızı büyüme ve gelişme anlamında olumsuz etkilemektedir” diye konuştu.

Şahan Eçin’in ardından İTÜ Makine Fakültesi Dekanı İlker Murat Koç, Temsa Satınalma Direktörü / TUSMOD Otobüs Üretim Başkanı Akın Ergür, Ford Otosan Yeni Araç Programları Satınalma Lideri Kadri Sözer ile BSH Türkiye Satın Alma Müdürü Yahya Mumcu birer konuşma yaptı. Toplantı sonrası katılımcılar İstanbul Boğazı turunda bir araya geldi.