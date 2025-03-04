EDDMİB Başkanı Yalçın Ertan: “AB, Türk demir çeliğine kotayı kaldırsın”

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) Başkanı Yalçın Ertan, Avrupa Birliği’nin Türk demir çelik ürünlerine uyguladığı kotaların kaldırılmasını istedi.

Finlandiya’nın Başkenti Helsinki’de gerçekleşen JETCO (Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi) toplantısına Ege İhracatçı Birlikleri’ni temsilen katılan Ertan, “Türkiye'nin 2024 yılında Finlandiya'ya ihracatı 463 milyon dolar oldu. Bu ihracatın 60 milyon dolarlık dilimini demir ve demirdışı metaller sektörü yaptı. Bu ihracat rakamımızın daha yüksek seviyelere ulaşması için Avrupa Birliği’nin Türk demir çelik ürünlerine uyguladığı kotaların kaldırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Gemi sanayiinde kullanılan Hollanda profili ürününün Avrupa’daki en önemli tedarikçisi olan bir Türk firmasına anti damping vergisi uygulanmasının haksızlık olduğununun altını çizen Ertan, bu ilave verginin hem Finlandiyalı hem de diğer Avrupalı nihai kullanıcıların maliyetlerini gereksiz yere yükselttiğini ve bunun yeniden incelenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Özlem Bakırel: “Çelik üreticileri tedirgin”

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Bakırel ise; Avrupa Birliği'nin Türk çelik ürünlerine uyguladığı kota miktarlarının daha da düşürüleceği ve kotalar aşıldığında vergilerin artırılacağı söylemlerinin Türk çelik üreticilerini tedirgin ettiğini, bu durumun hem Türkiye hem AB için önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Türk heyetine Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar ev sahipliği yaptı. Jetco Toplantısı için Finlandiya’ya giden Türk heyetine Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar resepsiyon verdi. Jetco Toplantısında; Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Finlandiya Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio'nun katılımları ile tüm katılımcılar bir araya geldi. Türkiye-Finlandiya 2. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi JETCO protokolü imzalandı ve karşılıklı yatırımları artırma ve ikili ticaret hacmini dengeli şekilde artırma hususunda görüş birliğine varıldı.

Türk Eximbank ile Finnvera Reasürans Anlaşması imzaladı

Jetco protokolüne ilave olarak iki ülkenin resmi ihracat kredi kuruluşları Türk Eximbank ile Finnvera arasında Reasürans İşbirliği Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma ile Türk firmalara daha fazla finansman aracından yararlanma imkanı sağlanacağı ve üçüncü ülkelerdeki projelerde de daha kolay finansmana ulaşabilecekleri ifade edildi.

Türkiye, Finlandiya’ya 2024 yılında 463 milyon dolar ihracat yaparken, bu ihracatın 81 milyon doları taşıt araçları, 62 milyonu hazır giyim, 60 milyonu demir ve demirdışı metaller ile 20 milyon doları teksti sektöründen gerçekleşti. Finlandiya’ya Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2024 yılı ihracatı 44 milyon dolar olurken, hazır giyim sektörü 13 milyon dolar, demir ve demirdışı metaller sektörü 7 milyon dolarlık ihracatla öne çıktı.