Edremit’in zeytinyağını 4 kıtada ödülle taçlandırdı

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Edremit Körfezi’nin eşsiz doğasında kurduğu Ekin Kocadağ Zeytin ile gelenekten ilham alarak modern üretim teknikleri geliştiren Faris Kılıç, sektörde fark yaratan bir başarı hikâyesine imza attı. 1997’de aldığı 3 dönümlük zeytinlik ile bu sektöre gönül veren Faris Kılıç’ın ürettiği zeytinyağları sadece Türkiye’de değil, 4 kıtada ödüller aldı. Ekin Kocadağ Zeytin, sadece bu yıl 7 uluslararası yarışmadan ödülle döndü.

Sivas’ta doğup büyüyen, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde öğrenim gören ve uzun yıllar gümrük müşavirliği yapan Kılıç, 2019’da devreye aldıkları Havran’daki zeytin işleme tesisleriyle, sektörde sürdürülebilir bir model oluşturdu. Faris Kılıç’ın zeytin hikâyesi, Balıkesir’in Akçay bölgesine yaptığı ziyaretlerle başladı. Kılıç, burada gördüğü zeytinliklerden etkilenerek küçük bir bahçe aldı ve ilk üretimine başladı. Ancak Kocadağ’daki araziyi keşfettiğinde, bu bölgenin zeytin yetiştiriciliği için benzersiz bir potansiyele sahip olduğunu fark etti. Kılıç, “Kocadağ ’ın Edremit Ovası’na hâkim konumu bizi büyüledi. Ekin Kocadağ markasını oluştururken, emek, dayanışma ve miras duygusunu birleştirdik” ifadelerini kullandı.

3 dönümle yola çıktı

İşçi/memur emeklisinin, emekli ikramiyesi ile ev, araba alabildiği 1990’lı yıllarda, kayınpederinin aldığı yazlıkla yolunun Akçay’a düştüğünü belirten Kılıç, “O vakitler Akçay şimdiki kadar kalabalık olmadığı gibi, sokaklarında Kaz Dağları’ndan gelen sular akıyor, o sularda kazlar, ördekler yüzüyordu. Başınızı kaldırıp Kaz Dağları’na doğru baktığınızda, yaz kış her tarafın yemyeşil zeytin ağaçlarıyla adeta istila edildiğini görüyordunuz. Bağ bahçe içinde geçen çocukluk ve gençliğimiz, Edremit Körfezi’nin Sarı Kızı ve zeytinleriyle birbirini sarıp sarmaladı. Kızılkeçili Köyü’nde aldığımız 3 bin metrekarelik zeytinliğimizle yola çıktık. Hasat ettiğimiz yağın fazlasını eşe dosta hediye etmeye başladık. Zamanla gördük ki, zeytin ağacı, zeytin meyvesi ve zeytinyağı gerçekten kutsaldır. Akçay ve yöresi günden güne şehirleşip, zeytin ağaçlarının yerinde yeller esip apartmanlar yükselirken; yolumuz Kocadağ’a düştü. Kocadağ’ın Edremit Ovası’na hâkim konumu adeta bizi büyüledi. Ekmenin, üretmenin, alın terinin, ellerimizle ürünü toplamanın, hep beraber hasat etmenin, dayanışmanın, aynı sofrada yemenin ve gelecek kuşaklara bırakacağımız mirasın ifadesi olarak ‘Ekin’ adını koyarken, ‘Kocadağ’ köyünü unutmak haksızlık olurdu.İkisi birleşti ve Ekin Kocadağ oldu” diye konuştu.

Soğuk sıkım teknolojisini Edremit Körfezi’ne getirdik

Zeytini en iyi şekilde işlemeye ve tüketicilere sunmaya çalıştıklarının altını çizen Kılıç, “Bu anlayışı sadece kendi zeytinlerimizde uygulamıyoruz. Zeytinin layığı ile işlenmesi, depolanması, her boydan ve her türden zeytin üreticisine ayırım gözetmeden soğuk sıkım zeytinyağının teslim edilmesi vazgeçilmezimiz. Bizim gözümüzde zeytin üreticisinin hepsi eşit. Soğuk sıkım teknolojisini başta Havran olmak üzere Edremit Körfezi’ne biz getirdik. Yani yörenin daha kaliteli, daha katma değerli zeytinyağı elde etmesine ön ayak olduk” diye konuştu.

Depolama kapasitemizi 175 bin tona çıkardık

Yetiştirirken üzerine titredikleri zeytinlerden kaliteli yağ alabilmek için kendi tesislerini kurmaya karar verdiklerini kaydeden Faris Kılıç, “2017’de başlayan proje çalışmalarını, 2019’da tamamladık. 31 bin metrekarelik zeytinliğimizin içinde; 2 bin metrekare kapalı, 3 bin metrekare açık alandan oluşan modern fabrikamızı kurduk. 80 ve 20 tonluk iki zeytinyağı makinemizi,75 ton depolama kapasiteli paslanmaz çelik tanklarımızla takviye ederken; eleme, renk ayırma, sap alma, kırma, çizme fonksiyonlarıyla tam teşekküllü zeytin üretim hattı da işletmemizdeki yerini aldı. Ekin Kocadağ markasına gösterilen ilgiyi karşılayabilmek için, Türkiye’nin ilklerinden biri olan 120 ton kapasiteli Alman GEA marka dekantör ve separatörü 20232024 sezonunda zeytinyağı üretim hattımıza dahil ettik. Depolama kapasitemizi 175 tona çıkardık”şeklinde konuştu.

Zeytin hamurunun ısınmasını önlemek için, hem kırıcının, hem de malaksörlerin etrafına kontrollü soğuk su devir-daim sistemi yaptırarak bir ilke imza attıklarına vurgu yapan Kılıç, “Her sene Eylül-Ekim aylarında Kaz Dağları eteklerinden hasat edilen zeytinlerimizi soğuk sıkım yöntemi ile işlemden geçiriyoruz. Yağlarımızı klimalı ortamda paslanmaz çelik tanklarda hava ile olan temasını tamamen keserek muhafaza ediyoruz, ambalajlayıp ilk günkü tazeliğiyle tüketicilerimize sunuyoruz. Edremit Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde, temizlik, hijyen, zeytinyağı üretim operatörlüğü ve tadım eğitimlerini sürekli hale getirerek gıda güvenliğinin en önemli koşulunu yerine getirmiş bulunuyoruz” açıklamalarında bulundu.

Türkiye ve AB tescilli coğrafi kullanma hakkına sahibiz

Müstahsilin zeytinyağını daha iyi şartlarda depolayabilmek adına bu yıl 100 tonluk ilave paslanmaz krom çelik tank yaptırdıklarını belirten Faris Kılıç, “Bu kapasitemizi büyütmeye devam edeceğiz. Sertifikalı iyi tarımcıyız. Reçetesiz, ziraat mühendisinin kontrolü dışında hiçbir zirai ilaç kullanmıyoruz. ETSO’nun Türkiye ve AB’ye akredite ettirdiği coğrafi işareti kullanma hakkına sahibiz. Doğaya, çevreye, toprağa, suya saygı duyuyoruz. Bu bilinci tüm Edremit Körfezi’ne aşılamak için mücadele veriyoruz. Mayıs 2024’te Havran Belediyesi Kültür Merkezi’nde 200’ü öğrenci, 500 kişiye, bilim insanı, biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy’un katılımıyla Küresel Isınma Konferansı düzenledik. 2025’te su kıtlığını da ekleyerek, yeni konferanslarla bu çabamızı kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklide konuştu.

2024 yılında aldığı ödüller

Temmuz ayında Tunus’ta düzenlenen Uluslararası Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite yarışmasında Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı ile altın madalya…

Haziran ayında İngiltere’de düzenlenen Uluslararası Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite yarışması LONDON IOOC’ Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı ürünümüzle altın madalya…

Japonya’da düzenlenen OLIVE JAPAN Uluslararası Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite yarışmasında Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı ürünümüzle gümüş madalya…

MASTERS OF OLIVE OIL, Fransa, Uluslararası Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite yarışmasında Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı bronz madalya…

İTALYA EVO IOOC, İtalya, Uluslararası Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite yarışmasında Arbequina Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı altın madalya…

ANATOLIAN IOOC, Türkiye, Uluslararası Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite yarışmasında Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı altın madalya …

NEW YORK IOOC, Amerika, Uluslararası Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite yarışmasında Domat Erken Hasat Naturel Sızma Zeytinyağı gümüş madalya…