ABD mortgage başvurularında faiz son 5 ayın dibinde

ABD'de mortgage başvuruları gerilerken, 30 yıllık kredi faiz oranlarında gerileme geçen hafta da devam etti ve şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 19 Temmuz haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %2,2 düşüşle 209,3 puana indi.

MBA'nın yayımladığı Foreks Haber’in paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi %4,0 düşüşle 134,8 puan olurken, refinansman endeksi %0,3 artışla 614,9 puana yükseldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 5 puan daha azalarak %6,82 seviyesine geldi.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "Mortgage oranları gevşemeye devam etti ve 30 yıllık sabit faiz Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviye olan yüzde 6,82'ye düştü. Bazı borçluların harekete geçme fırsatını yakalaması nedeniyle, geleneksel ve FHA başvuru faaliyetleri nedeniyle yeniden finansman başvuruları arttı. Ayrıca refinansman endeksi Eylül 2022’den bu yana en yüksek seviyesindeydi." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı %38,8'den %39,7'ye doğru yükseliş gösterdi.

15 yıllık faizinde oran 28 baz puan düşüşle %6,21 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 14 puan azaldı ve %6,19 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 2 puan artarak %7,09 oldu.