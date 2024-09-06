İstanbul’un en değerli lokasyonundaki Yapı Kredi Plaza yıkılacak mı?

İstanbul’un en değerli lokasyonlarından biri olan, özellikle plazaların ve gökdelenlerin ağırlıklı olduğu, iş ve finans çevrelerinin merkezi olan 4. Levent’teki Yapı Kredi Plaza’nın yıkılabileceği belirtildi. Ekonomist’in haberine göre, “A sınıfı ofis” özelliğini kaybeden plazada kentsel dönüşüm hazırlığı yapılıyor. Hazırlanan son deprem raporunda, plazanın yıkılması ya da güçlendirilmesi önerildi.

Levent hattındaki ofislerde boşluk oranı yüzde 6 seviyelerine inerken, yeni ofis arzının da bulunmaması nedeniyle bu hattaki ofislerde değerler de artıyor.

Levent’te bulunan 1989 yılında Koray İnşaat tarafından inşa edilen, birçok kuruma da ev sahipliği yapan Yapı Kredi Plaza, konumuyla bölgede öne çıkan bina komplekslerinden biri oluyor.

Deprem raporu

Yaklaşık 10 yıldır binanın yıkılıp yeniden projelendirileceği iddiaları bulunurken, son günlerde bu yeniden artan söylemlerin nedeninin deprem raporu olduğu belirtildi. Raporda, plazanın güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması gerektiği belirtildi.

Sektörden alınan bilgilere göre, “A sınıfı ofis” özelliğini kaybeden Yapı Kredi Plaza’nın bulunduğu alan büyük olurken, anlaşma sağlanarak yıkım kararı alınması halinde İstanbul’un en değerli projelerinden biri olma özelliğine de sahip olacak.

Mimarları Sabancı Center’ı da tasarladı

Haluk Tümay ve Ayhan Böke tarafından tasarlanan Yapı Kredi Plaza binaları, 1989 yılında Koray İnşaat tarafından inşa edildi. 4. Levent'te bulunan Sabancı Center ‘ikiz binaları’ da aynı iki mimar tarafından tasarlanmıştı.

Yapı Kredi Plaza, proje olarak Levent’te yapılan ve bölgenin iş merkezi olma konumunu geliştiren modern ve öncü yapısıyla biliniyor. Koray İnşaat bünyesinde tasarlanıp inşa edilen komplekste 20 katlı 3 blok bulunuyor.

Protestolara sahne oldu

Yaklaşık 16 bin m2 alana sahip olan plazalardaki bloklardan biri, Yayla Gıda’nın sahibi olduğu bir fon tarafından yakın zamanda satın alındı. Bu alanın 8 bin m2’lik bölümünün satışı IBM tarafından gerçekleştirilirken, diğer iki blokta Sedes Holding ve Koray İnşaat’a ait katlar ve İsrail Konsolosluğu da yer alıyor.

Yapı Kredi Plaza, İsrail’in Filistin saldırıları esnasında protestolara sahne olmuş, plazadaki çalışanlar güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.