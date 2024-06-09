Sosyal konut projelerini artıracak hamle: Fonlar için düzenleme yapılacak

Türkiye’deki kiralık konut sayısının gayrimenkul yatırım fonlarının desteği ile artabileceği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde ‘Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu’ düzenlemesinde son aşamaya geldiklerini, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak düzenleme ile gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önünün açılacağını belirtti.

“Bakanlığın bu düzenleme ile gayrimenkul yatırım fonları vasıtasıyla kira getirisi olan mülk sayısını arttırmayı amaçladığını düşünüyorum” diyen Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı, Avukat Ali Güvenç Kiraz, söz konusu fonlarda tamamlanmış, getirisi olan mülklerin, projelerin fona konulabileceğini belirtti. Kiraz, “Gayrimenkul yatırımlarında bu enstrümanla kira getirisi olan mülk sayısını artırmak istemenin temel amacı, biraz da satılabilir mülkten kira getirisi olan mülke dönmek istemek” dedi.

"Müteahhitlere vergi, tapu harçları gibi avantajlar sağlanabilir”

Sözcü'nün haberine göre kiralık konut projelerinin teşviki açısından gayrimenkul yatırım fonlarına bir takım düzenlemeler getirileceğini dile getiren Kiraz, “Fonlarda kurumlar vergisi yok. Muhtemelen düzenleme ile bu şekilde geliştirilen konutlarla ilgili hem geliştiricilere hem müteahhitlere bazı vergi, tapu harçları gibi avantajlar sağlanabilir” diye konuştu.

Kamu da yapabilir

Gayrimenkul yatırım fonları vasıtasıyla özel sektörde kiralık sosyal konut üretiminin teşvik edilebileceğini belirten Ali Güvenç Kiraz, “Kamu için nasıl bir düzenleme yapılacak bilmiyoruz. Ama onun da sağlanabilmesi için kentsel dönüşüm yasasındaki vergi avantajları, harç avantajları gibi kiralık sosyal konut üretimi amacıyla bazı avantajlar sağlanmalı. Bu gayrimenkul yatırım fonunda verilebilecek olan teşviklerin, aynı paketi kamuda da sağlanabilir. Böylece kiralık konut üretimi, hem belediyeler hem de devlet yani Emlak konut, TOKİ, Kiptaş gibi kuruluşlar üzerinden organize edilebilir” diye konuştu.