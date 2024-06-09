Haluk Levent futbola atıldı: İşte yeni görevi...
Sanatçı Haluk Levent, Süper Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktör yardımcısı olarak görev yapacağını açıkladı.
Sanatçı Haluk Levent, Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı görevine geldiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat'la anlaştıklarını ve yardımcılığı görevini üsteleneceğini açıkladı.
Levent açıklamasında "Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ile anlaştım. Artık teknik direktör yardımcısıyım. Para almayacağım. Görevim her maçtan önce futbolculara telefonla görüntülü bağlanıp şarkı söyleyip ardından 'haydi çocuklar' diyerek motive etmek Sabırsızca bekliyorum" dedi.