Bir içki grubuna daha zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir şarap grubuna yüzde 20 zam geldiğini duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Vincent meyve şaraplarına yüzde 20 zam geldiğini duyurdu.

Böylelikle grubun en ucuz şarabı 275 TL oldu.

Kavaklıdere ve Doluca şarap gruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam gelmişti.

ÖTV zammı yansıtılacak

Temmuz ayında sigara ve alkol ürünleri için Türkiye’de geçerli olan ÖTV'ye yüzde 20 zam yapılacak. Bu değişiklikle birlikte en ucuz sigara fiyatının 66 liraya yükselmesi beklenirken, tüm sigara markaları için 15 lirayı bulan artışlar yaşanacak.

Hem nisan hem de mayıs ayında zamlanan sigara fiyatlarında en büyük artış temmuz ayında yaşanacak.

Türkiye'de alkol ve sigara ürünleri için ÖTV, temmuz ayı ile birlikte yüzde 20 artacak. Bu durum, sigara fiyatlarını da doğrudan yukarıya çekerken gelecek ay itibarıyla Türkiye’de en düşük sigara fiyatının 66 liraya yükseleceği ifade ediliyor.