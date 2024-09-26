“Adrese teslim” GES şartı esnetildi

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

EKONOMİ’nin 2 Eylül’de ‘Güneşte adrese teslim teşvik şartı’ başlığıyla duyurduğu, GES yatırımları için teşvik alınmasında ‘Türkiye’de üretilmiş hücre’ şartı getirilmesine yönelik düzenleme esnetildi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre 28 Şubat 2025’e kadar tamamlama vizesi yaptırmış olan yatırımcılar, yurt dışından temin edilen güneş panellerini kullanabilecekler.

“Hiç yoktan iyidir ama süre çok sınırlı”

Tebliğin “Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar” başlıklı 8’inci maddesinde başka bir değişiklik yapıldı. Aynı tebliğde yapılan başka bir değişikle güneş enerjisine dayalı elektrik üretim yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri yatırımları, teşvik yasağı kapsamında tutuldu. Yani ithal panel kullanan yatırımcılar da teşvik belgesinden yararlanabilecek. Ayrıca 28 Şubat 2025 tarihine kadar tamlama vizesi başvurusunda bulunan teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar da yurt içinde üretilmiş güneş hücresi kullanımı şartından muaf tutulmuş oldular.

Hâlen güneş paneli üretimi gerçekleştiren sektör yetkilileri, düzenlemenin kısmi sonuçlar doğuracağını ancak 28 Şubat 2025 tarihinin çok yetersiz olduğunu belirttiler.