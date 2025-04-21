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Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu

Benzin fiyatlarına geçen hafta gelen zammın ardından yarın gece de motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu
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Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına bir zam daha getirdi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin litre fiyatına yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam yapılacak. Öte yandan, 17 Nisan'da 94 kuruş zamlanan benzinde ise bu kez herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Yeni fiyatlar şu şekilde;

Yarın gece gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 45,36 TL'ye, Ankara'da 46,17 TL'ye, İzmir'de 46,50 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 45,16 TL, Ankara'da 45,75 TL, İzmir'de 46,12 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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