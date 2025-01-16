  1. Ekonomim
  2. Enerji
  3. Bakan Bayraktar: 2025'te enerji sektörüne 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacak
Takip Et

Bakan Bayraktar: 2025'te enerji sektörüne 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacak

Bakan Bayraktar, "2025'te özellikle Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesi gibi alanlarda doğal gaz ve petrol üretimimizi artıracak yatırımlara öncelik vereceğiz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Bayraktar: 2025'te enerji sektörüne 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacak
Takip Et

Bakanlıktan İSKİ'ye 1 milyon 337 bin TL ceza kesildiEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında bu yıl enerji sektörüne toplam 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacağını bildirdi.

"Üretimi artıracak yatırımlara öncelik vereceğiz"

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, 2025'te özellikle Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesi başta olmak üzere doğal gaz ve petrol üretimini artıracak yatırımlara öncelik vereceklerini vurguladı.

2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında madencilik dahil olmak üzere enerji sektörüne toplam 259 milyar lira kamu yatırımı yapılacağı bilgisini paylaşan Bayraktar, paylaştığı infografikte bu yatırımlara ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Doğal gaz, petrol arama ve üretim faaliyetlerine 140,7 milyar lira, doğal gaz depolama ve iletim altyapısına 45,8 milyar lira, elektrik iletim altyapısına 42 milyar lira, elektrik üretim santralleri kapasite artışı, rehabilitasyonu ve altyapısına 9,5 milyar lira ve diğer yatırımlar için 21 milyar lira yatırım yapılacak."

 

Paralar hesaplara geçti! Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım yardımını yatırdıkParalar hesaplara geçti! Bakan Göktaş duyurdu: Evde bakım yardımını yatırdıkEkonomi

 

Medikal estetikte yeni dönem: 'Halk sağlığı ve ulaşılabilirlik ön planda olacak'Medikal estetikte yeni dönem: 'Halk sağlığı ve ulaşılabilirlik ön planda olacak'Sağlık

 

Enerji
Prof. Dr. Hakan Kara: Elektrik ve doğalgaza zam kaçınılmaz
Prof. Dr. Hakan Kara: Elektrik ve doğalgaza zam kaçınılmaz
Her dört ülkeden biri için enerji arz sıkıntısı "ilk 5 risk" arasında
Her dört ülkeden biri için enerji arz sıkıntısı "ilk 5 risk" arasında
TürkAkım saldırısının ardından bakan Bayraktar'dan açıklama
TürkAkım saldırısının ardından bakan Bayraktar'dan açıklama
Norm Holding, enerjisinin yüzde 58’ini güneşten karşılayacak
Norm Holding, enerjisinin yüzde 58’ini güneşten karşılayacak
JED başkanlığına tekrar seçilen Ali Kındap: “Sektörün en önemli gündemi Jeotermal Enerji Kanunu"
JED başkanlığına tekrar seçilen Ali Kındap: “Sektörün en önemli gündemi Jeotermal Enerji Kanunu"
EPDK duyurdu! Elektrik tüketici hizmetlerinde yeni kurallar
EPDK duyurdu! Elektrik tüketici hizmetlerinde yeni kurallar