Bakan Bayraktar, BOTAŞ ile Mercuria arasında LNG tedarik anlaşması imzalandığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllığına yıllık yaklaşık 4 milyar metreküp, toplamda ise yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG tedarik anlaşması imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump’ın Beyaz Saray görüşmesinde gündeme gelecek konulardan biri olacak doğal gaz ticaretinde önemli bir adım daha attık.

Millî şirketimiz BOTAŞ ile dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria arasında 20 yıla yayılan uzun dönemli LNG tedarik anlaşmasını New York’ta imza altına aldık.

2026 itibarıyla başlayacak teslimatlar kapsamında yıllık yaklaşık 4 milyar metreküp, toplamda ise yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG’yi hem ABD’deki yükleme terminallerinden hem de Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrika’daki gazlaştırma tesislerinden teslim alacağız.

BOTAŞ’ın küresel LNG ticaretindeki etkinliğini artıran bu anlaşma aynı zamanda ülkemizin uzun vadeli arz güvenliği, fiyat istikrarı ve kaynak çeşitliliği vizyonunu da destekleyecektir. Anlaşmanın ülkemize ve tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum."

