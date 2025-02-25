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bp ve Irak hükümeti Kerkük için anlaşmaya vardı

Enerji şirketi bp, Kerkük’teki büyük petrol sahalarının yenilenmesi ve geliştirilmesi için Irak hükümetiyle yatırım konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

AA
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bp ve Irak hükümeti Kerkük için anlaşmaya vardı
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bp'den yapılan açıklamada, Kerkük'teki petrol sahalarına yatırım için Irak hükümetiyle tüm sözleşme şartları üzerinde anlaşıldığı belirtildi.

Anlaşmanın, sahaların rehabilitasyonu ve yeniden geliştirilmesi için gerekli süreçleri kapsadığı ifade edilen açıklamada, "Anlaşma, hükümetin onayına tabidir. Anlaşmanın, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından hükümetin rehberliğinde, ağırlıklı olarak Kuzey Petrol Şirketi (NOC) ve Kuzey Gaz Şirketi personelinden oluşan ancak bp'den de yardımcı personelin yer alacağı tüzel kişiliği olmayan bir kuruluş olacak yeni operatörün kurulmasında yakın bir şekilde çalışacağız. Yeni işletme organizasyonu Kerkük'teki operasyonları NOC'den devralacak. Bu anlaşmanın ardından bp, operatördeki hisselerini elinde tutmak için bağımsız bir anonim ortak girişim kurmayı planlıyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, anlaşmanın, bp ile Irak hükümeti arasında Temmuz 2024'te imzalanan ve teknik şartları Aralık 2024'te, ticari şartlarının büyük kısmı ise geçen ay kararlaştırılan mutabakat zaptı ve bp'nin 2013-2019 yıllarında Kerkük'teki sahalarda yaptığı önceki çalışmalar çerçevesinde tamamlandığı kaydedildi.

Anlaşmanın, 3 milyar varilin üzerinde petrol eşdeğeri petrol ve gaz üretimini içeren ilk aşamayı kapsadığı belirtilen açıklamada, üretim fırsatının 20 milyar varil petrol eşdeğeri potansiyeli içerdiği ifade edildi.

Şirket, projenin bu yıl içinde başlayacağını tahmin ediyor.

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