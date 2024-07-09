Brent petrolün varil fiyatı 85,72 dolardan işlem görüyor

Dün 86,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,75 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 azalarak 85,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,25 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yüzde 0,03 azaldı

Dün 86,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 azalarak 85,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,25 dolardan alıcı buldu.

FED Başkanı Powell'ın yönlendirmeleri takip ediliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirecek ateşkes ihtimali petrol fiyatlarının üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de geçen hafta açıklanan veriler ekonomik yavaşlamanın devam ettiğine ve ülkede talebin zayıfladığına işaret etti. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ederken uzmanlar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerini yakından takip edecek.

Perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.