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Çin'den 100 milyon tonluk petrol keşfi

Çin'in Guangdong açıklarında Huicou 19-6 sahasında 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildi.

Haber Merkezi
AA
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Çin'den 100 milyon tonluk petrol keşfi
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Çin Ulusal Denizaşırı Petrol Şirketi'nden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin 170 kilometre açığında, "Huicou 19-6" adı verilen sahada yeni rezerv bulundu.

Okyanusun ortalama 100 metre derinliğindeki petrol sahasında 100 milyon tonluk kanıtlanmış rezervin olduğu belirtildi.

Sahada yapılan test sondajında günlük 413 varil petrol ve 68 bin metreküp doğal gaz elde edildi.

Açıklamada, yeni rezervin bulunduğu sahanın Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilafı içindeki bölgede yer almadığı, Çin kıyısından 200 deniz mili (370 kilometre) açığa kadar olan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) içinde kaldığı kaydedildi.

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