Yılın ilk çeyreğinde en çok kazandıran ve kaybettirenler belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte küresel piyasalar 2025’in ilk çeyreğinde büyük bir dönüşüm yaşadı. Yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, altın son 40 yılın en iyi çeyreğini geçirdi; ABD doları ise yüzde 4 değer kaybetti.

Teknoloji devleri yaklaşık 2 trilyon dolarlık kayıpla sarsılırken, tahvil piyasalarında yön tersine döndü. Japonya ve Almanya’da faizler yükselirken, kripto paralarda sert dalgalanmalar görüldü.

Altın 1986’dan bu yana en iyi çeyreğini geçirdi

Reuters ve CNBC-e'nin haberine göre Altın, Trump’ın başlattığı ticaret savaşı nedeniyle yüzde 17 artışla 1986’dan bu yana en iyi çeyreğini tamamladı. Buna karşılık dolar, 2008 küresel finans krizinden bu yana yılın en kötü başlangıcını yaptı.

Teknoloji devlerinde 2 trilyon dolarlık buharlaşma

ABD’nin 'Muhteşem Yedili' teknoloji devleri, Çinli rakipleri ve Avrupa’daki savunma şirketlerinin yükselişi karşısında sarsıldı. Toplamda yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir değer kaybı yaşandı. Hisse senetleri toz duman içinde kalırken, bu şirketlerin yıllardır yatırımcıların gözdesi olduğu düşünüldüğünde yaşananlar piyasa için tam bir dönüm noktası.

Tahvil piyasası yön değiştirdi: ABD Hazine tahvilleri yükselişte

Candriam Baş Yatırım Sorumlusu Nicolas Forest, “Trump ticareti tamamen tersine döndü” yorumunu yaptı. Yılın başında en büyük risk enflasyon ve faiz indirimi engeli olarak görülürken, artık resesyon (durgunluk) en büyük tehdit.

Bu beklentiyle 140 trilyon dolarlık küresel tahvil piyasası yön değiştirdi. ABD Hazine tahvilleri yılın ilk çeyreğini yüzde 2,7’lik getirisiyle kapatmaya hazırlanırken, getirilerde 20 baz puanlık düşüş yaşandı.

Avrupa ve Japonya’da faiz hareketleri dikkat çekti

Almanya, Washington’un savunma desteğini azaltmasının ardından borç frenini gevşeterek savunma harcamalarını artırma planını devreye aldı. Bu gelişme, Alman Bund tahvil getirilerini 40 baz puan artırdı. Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentisiyle Japonya'nın 10 yıllık devlet tahvili (JGB) getirileri 2008’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı ve yüzde 1,6’ya yaklaştı.

Dolar zayıfladı, gelişen ülke paraları güç kazandı

ABD dolar endeksi (DXY), yüzde 4’lük düşüşle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine nadir görülen bir nefes alma alanı yarattı. Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden temasa geçmesi, yaptırımlara rağmen rubleyi yüzde 35 oranında yükseltti. Polonya Zlotisi ve Çek Kronu, Ukrayna savaşının olası sona erişine dair umutlarla yüzde 5’in üzerinde değer kazandı.

Türk Lirası, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yüzde 7 değer kaybetti

Meksika Pezosu ve Kanada Doları da pozitif bölgede seyrederken, en fazla değer kaybeden para birimleri Türk Lirası ve Endonezya Rupisi oldu. Türk Lirası, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yüzde 7 değer kaybetti. Endonezya Rupisi ise, ekonomik endişelerle 1998 Asya krizinden bu yana en düşük seviyesine indi.

Bitcoin yine baş döndürdü

Kripto paralarda da dalgalanma eksik olmadı. Bitcoin, Trump’ın göreve geldiği dönemde yüzde 20 artarken, ABD’nin kripto rezerv planlarının rafa kalkmasıyla yüzde 30 geriledi.

Tesla hisseleri ise, açılış gününden bu yana ciddi değer kaybı yaşadı. Çinli rakibi BYD'nin yükselişiyle Elon Musk’ın şirketi gölgede kaldı.

Emtia piyasasında altın ve kahve yıldızlaştı

Emtia cephesinde de dikkat çekici hareketler vardı. Altın yüzde 17 artarken, bakır yüzde 11 yükseldi. Arap kahvesi ise kuraklık nedeniyle yüzde 18 değer kazandı ve geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıktı.

Petrol fiyatları ise arz-talep dengesizlikleri ve Orta Doğu'da İsrail, Hamas ve Hizbullah arasında kırılgan ateşkesin etkisiyle dalgalı seyretti.

Gözler ikinci çeyrekte: Yeni gümrük tarifeleri geliyor

2025’in ikinci çeyreği için ise yatırımcılar temkinli. Trump, 'kurtuluş günü' olarak nitelediği yeni küresel tarife planını çarşamba günü açıklayacak. Columbia Threadneedle’dan Neil Robson, bu planın küresel ticaretteki tarifeleri yüzde 2,5 seviyesinden yüzde 10’un üzerine çıkarabileceğine dikkat çekiyor.

Yeni ticaret savaşlarının resesyonu tetikleyip tetiklemeyeceği ise en büyük soru işareti olarak ön plana çıkıyor.