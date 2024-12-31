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Doğalgaza ocak ayında zam gelecek mi? BOTAŞ fiyat tarifesini duyurdu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ocak itibarıyla mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı gaz tarifelerinde değişiklik yapmadı.

Haber Merkezi
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Doğalgaza ocak ayında zam gelecek mi? BOTAŞ fiyat tarifesini duyurdu
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 Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda ocaktan geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Fiyat tarifesinde değişiklik yapılmadı

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife, bin metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise bin metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında, konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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