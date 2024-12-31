Trump 2.0 ile dengeler değişecek! İşte 2025'te küresel piyasaları bekleyen riskler...

2025 yılında, küresel piyasalarda jeopolitik risklere ek olarak Trump'ın yeni dönem politikaları etkili olacak.

Pandeminin neden olduğu yüksek enflasyon dönemi 2024'te yavaş yavaş sona ererken para politikasında gevşeme hız kazandı.

2024 yılının özellikle de ikinci yarısında ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülke politika faizinde, gevşeme adımları atmaya başladı. Fed, yılın son toplantısında politika faizini 25 baz puan düşürerek, bu yıl art arda üç toplantıda toplam 100 baz puanlık faiz indirimine gitti ve böylece politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çekti.

Blomberg HT'nin haberine göre Avrupa Merkez Bankası son 25 baz puan indirimle birlikte, yılı toplamda dört faiz indirimiyle tamamladı ve mevduat faizini yüzde 3’e, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini sırasıyla yüzde 3,15 ve yüzde 3,40’e indirdi.

Ancak bu ortamda birçok ülkede hissedilen zayıf büyüme, ticaret savaşlarının genişleme olasılığı ve jeopolitik riskler küresel ekonomi ve piyasalar üzerinde baskı yaratıyor.

Hisse senetleri için 2025 umut verici

Hisse senetleri için büyük resim, merkez bankalarının faiz indirim süreci, nispeten düşük işsizlik oranları ve dirençli küresel ekonomi beklentileriyle umut verici görünüyor. Ancak ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı ve Kongre'deki Cumhuriyetçi çoğunluk, hem küresel ekonomi, hem de piyasalar için bir oyun değişikliğine işaret ediyor.

Bazı ekonomistler, özellikle ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın henüz Beyaz Saray'a dönmeden bazı ülkeler için açıkladığı ilave gümrük vergilerinin 2025'te küresel büyüme açısından oldukça büyük ve negatif bir etki yapabileceğini öngörüyor.

Trump'ın ekonomi politikaları olarak adlandırılan 'Trumponomics'in ABD'de vergi indirimleri ve daha az regülasyon politikalarının ABD borsalarını kısa vadede olumlu etkilemesi bekleniyor.

19 stratejist S&P 500’ün gelecek yıl düşmesini beklemiyor

Bloomberg tarafından takip edilen 19 stratejistten hiçbiri S&P 500’ün gelecek yıl düşmesini beklemiyor. En düşük tahmin bile göstergenin sabit kalacağını öngörürken; en iyimser tahmin 7 bin 100 de yüzde 19’luk bir ralliye işaret ediyor.

2024'ü çalkantılı geçiren gelişmekte olan ülke piyasalarının ise ilave gümrük tarifeleri ve ticaret savaşlarından zarar görebileceği öngörülüyor.

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Euro Bölgesi'nde 2025 beklentileri kötümser

Bazı kurumlara göre 2025'te Batı Avrupa "zayıf halka olarak kalabilir". Bloomberg'in anketine göre Euro Bölgesi ekonomisinin 2025 yılında önceki tahminlerden daha kötü performans göstermesi, 2024 yılına kıyasla ise güçlenmesi bekleniyor.

Ankete göre daha önce 2025 için yüzde 1,2 olan büyüme öngörüsü yüzde 1'e geriledi. Aynı ankette 2026 büyüme tahmini yüzde 1,4'ten yüzde 1,2'ye düşürüldü.

AMB'den daha fazla faiz indiriminin euroda değer kaybına yol açabileceği ve piyasa dostu politikaların hisse senetlerinin pozitif performansına neden olabileceği öngörülüyor.

Ekonomide temel motorun imalat sektörü olduğu Almanya'nın da gelecek sene yüzde 0,4 büyümesi bekleniyor. Bloomberg anketine göre Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2025'in 2. çeyreğinde yüzde 2'lik hedefe ulaşması öngörülüyor.

AMB'nin de dikkate aldığı ve temel endişe kaynağı olan çekirdek enflasyonun 2025'in 3. çeyreğinde yüzde 2'ye gerilemesi bekleniyor.

OECD: Büyüme dirençli kalacak, enflasyonda gevşeme sürecek

OECD'nin son raporuna göre küresel büyüme risklere rağmen 2025'te dirençli kalacak. Kuruma göre 2025'te büyümenin yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükselmesi bekleniyor.

OECD ülkelerinde enflasyonda gevşemenin devam edeceği belirtilirken çoğu ülkede hala kısıtlayıcı para politikalarının etkisiyle enflasyonun yüzde 5,4'ten 2025'te yüzde 3,8'e inmesi öngörülüyor.

Nomura'ya göre, 2025 yılında Asya'yı türbülans bekliyor

Nomura ekonomistlerinin kaleme aldığı bir nota göre, 2025 yılında Asya'yı türbülans bekliyor.

Ekonomistlere göre bölge, büyük ölçüde Trump 2.0'ın etkisiyle 2. çeyrekten itibaren “daha dalgalı denizlere” açılacak gibi görünüyor.

Yapay zekaya yönelik güçlü talebin ve ihracatta ön yüklemenin ilk çeyrekte bir miktar büyüme desteği sağlaması bekleniyor.

Bununla birlikte, zayıflayan ithalat talebi, yavaşlayan yarı iletken satış büyümesi ve daha zayıf iç talep nedeniyle 2. çeyrekten itibaren daha keskin bir yavaşlama ortaya çıkabilir. Ekonomistler, Çin ihracatının yeniden yönlendirilmesinden kaynaklanan dezenflasyonist etkinin etkisiyle Asya'da dezenflasyonun devam etmesinin beklendiğini belirtiyor.

Japonya'da faiz artışının sürmesi bekleniyor

Yıla güçlü bir başlangıç yaptıktan sonra ağustos ayı başlarında carry trade'de çözülme ve siyasi çalkantılar nedeniyle dalgalanan Japonya'da hisse senedi piyasalarının hareketi önemli olacak. Ülkede enflasyon ve büyüme oranları yavaşlarken Japonya Merkez Bankası'nın 2025 sonuna kadar birkaç kez daha faiz artırması bekleniyor.

Japonya Merkez Bankası, Mart toplantısında 17 yıl sonra ilk kez faiz artırarak dünyanın son negatif faiz rejimine son vermişti.

Çin ekonomisinde yavaşlama beklentisi hakim

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin Trump döneminde alabileceği hasarlar da piyasaların radarında olacak. Tarifeler, 2025'te Çin ekonomisine yönelik en büyük tehdit olarak görülüyor.

ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin ne kadar hızlı veya ne kadar agresif olacağı henüz bilinmezken, Çin'in maliye ve para politikası gevşemesinin ne kadar hızlı veya agresif olacağına dair de netlik yok.

UBS Trump politikalarının piyasalara negatif etkisi olacağına dikkat çekerken Çin'in ekonomide daha fazla teşvik açıklayacağını öngördü. Goldman Sachs ekonominin gelecek yıl daha yavaş hızda büyüyeceğini ve gayrimenkul sektöründeki sıkıntıların devam edeceğini belirtti. Morgan Stanley analistleri 2025'te Çin hisse senedi piyasalarının ek tarife ihtimali, jeopolitik riskler nedeniyle 'volatil seyredeceğini öngördü.

"Jeopolitik gerilimler, makroekonomik volatiliteyi artırır"

2025'te Orta Doğu'da devam eden çatışmaların yoğunlaşması enerji piyasalarını bozabilir, güven ve büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Artan ticaret gerilimleri ticaret büyümesini engelleme riski taşıyabilir.

OECD'ye göre büyüme beklentilerinde veya enflasyondaki düşüş patikasında olumsuz sürprizler finansal piyasalarda yıkıcı düzeltmeleri tetikleyebilir.

"Enflasyon dinamiği doğru yönde ilerliyor"

JPMorgan'a göre siyasi belirsizliklerin yanı sıra devam eden jeopolitik gerilimler, makroekonomik volatilitenin de artmasına neden olacak. Kurum stratejisti Lakos-Bujas, sağlıklı bir işgücü piyasası, yapay zeka ile ilgili sermaye harcamalarının genişletilmesi, güçlü sermaye piyasaları ve anlaşma yapma faaliyetleri beklentisiyle ABD'nin küresel büyüme motoru olarak kalabileceğini belirtti.

Uzman “Öte yandan, Avrupa yapısal zorluklarla yüzleşmeye devam ederken gelişmekte olan ülkeler daha uzun süre yüksek faiz oranları, güçlü ABD doları ve artan ticaret politikasındaki olumsuzluklarla mücadele ediyor. 2025'te küresel ticaret politikaları ve ABD enflasyon dinamikleri konusunda daha fazla netliğe ihtiyaç var. Enflasyon dinamiği ise doğru yönde ilerlemeye devam ediyor" dedi.

Kuruma göre küresel ekonomi gelecek sene yüzde 2,5 büyüyecek.

JPMorgan, 2025'te altında yükseliş beklerken tarım emtialarında ise 2025-2026 döneminde daha volatil seyir bekliyor.