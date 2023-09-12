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Dünya petrol üretimi sabit kaldı

Küresel petrol üretimi ağustos ayında değişim göstermedi.

Haber Merkezi
Foreks
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Küresel petrol üretimi, 2023 Ağustos ayında bir önceki aya göre değişim
göstermeyerek 100,7 milyon varil/gün olarak gerçekleşti. Üretim geçen
yılın aynı dönemine göre ise 0,16 milyon varil/gün arttı.

OPEC'in ForeksHaber ile mail yoluyla paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" 
raporuna göre, Ağustos ayında OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya
göre 113 bin varil/gün artarak 27 milyon 450 bin varil/gün olarak gerçekti.
Toplam petrol üretimi içinde OPEC'in pazar payı 0,1 puan artarak yüzde 27,2 
oldu.

OPEC dışı petrol arzı da ağustos ayında 0,1 milyon varil/gün azalarak 73,3
milyon varil/gün oldu. Üretim, geçen yılın aynı dönemine göre 2,3 milyon
varil/gün arttı. 

2023 yılı için küresel petrol talebinde büyüme beklentisini 2,4 milyon
varil/gün olarak devam ettiren OPEC, küresel petrol talebinin 102,1
milyon varil/gün olduğunu tahmin etti. 

OPEC, 2024 yılında küresel petrol talebinin 2,2 milyon varil/gün artarak
104,3 milyon varil/güne yükseleceğini öngördü. 

Ağustos ayı raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Temmuz ayında 7,9 milyon varil düşüşle 2 milyar 779 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 574 milyon varil artarken, son 5 yılın ortalamasının 138 milyon varil altında gerçekleşti.

Temmuz ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı ise
5 yıllık ortalamanın 4,0 gün altında 59,5 gün oldu. 