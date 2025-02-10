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EPDK'dan 48 taşınmazı acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kurulacak Sandalcık Regülatörü ve HES üretim tesisi için 48 taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Haber Merkezi
ANKA
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EPDK'dan 48 taşınmazı acele kamulaştırma kararı
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Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Denizli ilinde kurulacak Sandalcık Regülatörü ve HES üretim tesisi için gerekli olan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kararda, Acıpayam ilçesine bağlı Sandalcık ve Yolçatı köylerindeki toplam 48 taşınmazın ada ve parsel numaralarına yer verildi. 

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