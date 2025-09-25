IC Enterra’dan temiz enerjiye 800 milyon dolarlık yatırım

HANDAN SEMA CEYLAN

IC Holding’in enerji sektöründeki şirketi IC Enterra; hidroelektrik, güneş, rüzgar ve depolama projelerine üç yılda 800 milyon dolar yatırım yapacak. Bu yatırımın 600 milyon dolarlık aslan payı ise depolama yatırımlarının olacak. Bugün toplam kurulu gücü 500 MW’a yaklaşan 9 hidroelektrik (HES) ve bir güneş santrali (GES) ile elektrik üretimi gerçekleştiren şirketin orta vadeli hedefi kurulu gücü iki katına çıkarmak.

IC Enterra CEO’su Cem Aşık bir grup basın mensubuyla bir araya gelerek, orta vadeli hedeflerini açıkladı. Yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre elektrik üretimlerini yüzde 12,6 artırarak 813 MWh’ye ulaştıklarını belirten Aşık, “Toplam kurulu güç 500 MW’a yaklaşırken, 9 HES ve bir GES ile yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. 485 MW’lık depolama kapasitesine sahip 8 projede çalışmalar sürüyor” dedi.

İtalya’da iki GES devreye gidecek

“Türkiye’deki yatırımlarının yanı sıra uluslararası alanda da büyümeyi hedefliyoruz” diyen Aşık, şunları söyledi: “Bu kapsamda Avrupa’daki ilk adımını İtalya’da attık. 100 megavatlık iki rüzgâr projesi üzerinde çalışıyoruz. İzin süreçlerinin ardından inşa sürecine başlanması planlanıyor. Avrupa’daki yatırım tutarı çok daha fazlaya çıkabilir. Orada izin alınmış projelere girebiliriz. Şirket satın almaları da olabilir. IC Holding'in bulunduğu ülkeler şimdi de bizim markajımızda. Avrupa dışında Orta Asya ve Güneydoğu Asya tarafında da ilgilendiğimiz projeler var."

Cem Aşık, IC Enterra’nın yatırımlarının Türkiye’nin 2053 için kendine belirlediği net sıfır hedefine de katkı sunacağının altını çizdi.

HES düşecek GES ve RES artacak

IC Enterra CEO’su Cem Aşık, hidroelektrik santrallerin yerli ve yenilenebilir kaynak olmalarının yanı sıra elektrik şebekesine dengeleme ve atalet hizmetleri sağlamaları nedeniyle kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Aşık, “HES’lerimizin coğrafi olarak dağılmış olması bu dönemde bize büyük avantaj sağladı. Ocak -Temmuz döneminde Türkiye genelinde kuraklık nedeniyle ana havzalardaki su miktarı yüzde 31 azaldı. Ancak bizim santrallerimizin bulunduğu bölgelerin ortalamasında bu azalma yüzde 2 ile sınırlı kaldı. HES’ler önemini koruyacak ama biz çeşitlenmeye gidiyoruz. Erzin-2 GES de ilk yarıda üretimimize yüzde 14 katkı sağladı. Bu da ne kadar doğru bir yatırım kararı aldığımızı gösteriyor. Bu proje için yakın zamanda Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) gibi iki güçlü finans kuruluşu ile yapılan 65 milyon dolarlık anlaşma yatırımlarımıza duyulan güvenin en somut göstergesi. HES payı şu anda şirketimiz için yüzde 80’lerde. Yeni yatırımlarımızla birlikte bu oran yüzde 30’larda olacak” açıklamalarında bulundu. Aşık, “Erzincan’daki Bağıştaş Hibrit GES projesinin yanı sıra toplam kurulu gücü 500 MW’a yakın olacak depolamalı RES ve GES yatırımlarıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde depolamalı RES projelerimizden biri olan Ömer Depolamalı RES için ÇED olumlu kararı verildi; diğer projeler de bunu kısa sürelerde takip edecek. Depolama, enerjide oyunun kurallarını değiştirecek ve birçok fırsatlar sunacak bir teknoloji” dedi.

“Suriye’ye ilgi iletim hatları ile olur”

Suriye ile ilgili yatırım planları olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Cem Aşık, “Orada iletim hattıyla ilgili çalışmalar olabilir. Enterra olarak değil ama grubumuz bu işle ilgileniyor. Orada bir yatırım fırsatı olursa değerlendiririz. Yüksek voltajlı DC yatırımları çok önemli. Dünyada bu işi yapan şirketlerle işbirliği yapıp bunu yerlileştirmemiz lazım” şeklinde konuştu.