IEA Başkanı Birol: Jeopolitik şoklar dışında petrol piyasaları rahat

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Norveç'te düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, jeopolitik gerilimlerde büyük bir tırmanış yaşanmadığı sürece petrol ve gaz arzının bol olacağını, petrol piyasalarının bu yıl ve gelecek yıl “rahat” olacağını söyledi.

“Türkiye'nin yenilenebilir enerjide muazzam bir potansiyeli var”

Fatih Birol, COP29’da yaptığı konuşmada da Türkiye'nin rüzgâr, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerjilerde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtmişti. Birol, "Türkiye, yenilenebilir enerjide dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesidir" açıklamasını yapmış, muazzam bir potansiyel olduğunu söylemişti.