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Irak ve İran iş birliği anlaşması

Irak ve İran, Bağdat'ta düzenlenen görüşmede enerji alanında deneyim paylaşımı ve işbirliğini kapsayan anlaşmalar imzaladı.

Haber Merkezi
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Irak ve İran iş birliği anlaşması
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Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ve İran Petrol Bakanı Muhsin  Paknejad, Bağdat'ta görüştü.

Çeşitli sektörlerde işbirliği mekanizmalarının ele alındığı görüşme sonrası iki ülke arasında deneyim paylaşımı ve ortak işbirliğini içeren mutabakat zaptları ve anlaşmalar imzalandı.

Irak Petrol Bakanı Abdulgani, ülkesinin gelecek vadeden doğalgaz yatırım projelerine sahip olduğunu ve petrol türevlerinde yeterlilik sağlamak için çalıştığını belirtti.

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