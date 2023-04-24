Irak'ta petrol geliri kaybı 850 milyon dolar

Irak merkezi hükümeti ve Kürt bölgesel yönetiminin Kuzey Irak'tan petrol ihracatının bir aylık aradan sonra tekrar başlatılmasına yönelik yaptıkları geçici mutabakatın ardından sevkiyatlar konusunda hâlâ somut bir gelişme olmadığı belirtildi.

Reuters'ın günlük 375,000 varillik petrol ihracatını baz alarak yaptığı hesaplamaya göre, bölgesel yönetimin petrol ihracatının durmasından dolayı 850 milyon doların üzerinde gelir kaybı var.

Irak merkezi hükümeti, Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Kerkük-Ceyhan boru hattını kullanarak petrol ihraç etmesine izin verdiği, böylece iki ülke arasındaki petrol sevkiyat anlaşmasını ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye aleyhine 2014 yılında açtığı tahkim davasını kazandığını Mart'ta açıklamıştı.

4 Nisan'da merkezi hükümet ve bölgesel yönetim, kuzeyden petrol ihracatına yeniden başlanmasına yönelik anlaşmayı imzalamışlardı. Fakat tarafların anlaşmadaki bazı pürüzleri giderememeleri nedeniyle petrol akışının yeniden başlaması gecikti.

Haberde toplam dört kaynak yer alırken, iki kaynak, zaten zor durumdaki bölgesel yönetimin petrol gelirleri olmadığı için mali olarak daha fazla zorluk çektiğini belirtti.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre, Irak'ın devlet ham petrol ticaret şirketi SOMO ile bölgesel yönetim, petrol sevkiyatlarının Mayıs başında yeniden başlamasını hedefliyor. Fakat kaynaklardan biri, bu hedefin garanti edilemeyeceğini belirtti. Farklı bir sektör kaynağı ise sevkiyatların yeniden başlamasına en az 2-3 hafta olduğunu ifade etti.

Bölgesel yönetim ve Irak petrol bakanlığı Reuters'ın sorularını yanıtsız bıraktı.