LNG tesislerinde iş bırakma eylemleri tırmanıyor

Chevron Corp'un Batı Avustralya'daki LNG tesislerinde işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde taleplerinin karşılanması için iş yavaşlatma, iş bırakma eylemlerine hız verdiler.

İki büyük işçi sendikanın oluşturduğu Offshore Alliance yaptığı açıklamada, çalışanların 8 Eylül'de başlattıkları kısmi grevin ardından bugün tırmandırılmış bir eylem programı başlattıklarını ve "önümüzdeki günler ve haftalar" boyunca iş bırakma eylemlerini artıracaklarını söyledi.

Chevron, işçilerin bu sabah yere saatle 6'dan itibaren 24 saatlik iş bırakma eylemlerine başlayabileceklerine dair bildirimde bulunduklarını açıkladı.

Chevron yaptığı açıklamada, "Odak noktamız, kesinti durumunda güvenli ve güvenilir operasyonları sürdürmektir ve endüstriyel eylemin ortaya çıkarabileceği bir dizi belirsizliği yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Gorgon ve Wheatstone LNG tesislerindeki sendika üyeleri, tarafların ücret ve diğer koşullar konusunda bir anlaşmaya varamaması halinde 14 Eylül'den itibaren iki hafta süreyle tüm gün iş bırakma eylemlerine başlamayı planlıyorlar.

Chevron'un bir düzenleyici kurumun iş anlaşmazlığına müdahale etmesi için yaptığı talep ise 22 Eylül'de görüşülecek.