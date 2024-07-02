OPEC: Küresel ekonomi sadece yenilenebilirle dönmez

HİLAL SARI

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinin ittifakı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) küresel ekonominin henüz sadece yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarla dönemeyeceği görüşünde.

OPEC Genel Sekreteri Haitham Al Ghais, OPEC’in enerji geçişi hızının kulağa gerçekçi gelmediğini, gerekli yatırımların hızı incelendiğinde küresel ekonominin sadece yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarla dönemeyeceği görüşünde olduklarını söyledi. Al Ghais, OPEC’in websitesinde haftabaşında yayınlanan makalesinde “Politika yapıcılar, piyasa izleyicileri ve hızlı bir enerji geçişinin savunucuları net sıfır senaryolarında gerekli yatırımların ve kritik mineral tedariğinin hacminin fizibilitesini gözden geçirmeli” ifadelerini kullandı.

Kritik minerallerin çıkarıldığı madencilik projelerinde ilk keşiften ilk üretime çok uzun bir süre gerekiyor. Ghais bu konuda ise şöyle diyor:

“Dahası kritik mineral madenciliği aşırı enerji yoğun bir faliyet ve hidrokarbonlarla gerçekleşiyor. Başka türlü yapılamayan bir iş bu.” Kömür ve doğalgaz batarya üretiminde kullanılan ham maddelerin rafine sürecinde çok kritik enerji kaynakları. Al Ghais de petrol bazlı ürünlerin ekskavatör, buldozer, kamyon gibi kritik minerallerin taşınmasında da kullanıldığını ekliyor. Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve EV’lerde de petrol ürünleri ve diğer fosil yakıtlar kullanılıyor.

OPEC Genel Sekreteri’nin makalesinde verdiği bilgilere göre son 20 yılda dünyada enerji geçişine 9,5 trilyon dolar yatırım yapıldı. Ancak rüzgar ve güneş hala dünyanın enerji tüketiminin yüzde 4’e yakınını oluşturuyor. EV’lerin küreseldeki penetrasyonu ise yüzde 2 ila 3. Al Ghais geçen ay da petrol talebinin çok yakın bir tarihte zirveyi görmeyeceğine dikkat etmiş Uluslararası Enerji Ajansı’nın küresel petrol talebinin 2030’dan önce zirve yapacağı öngörüsüne katılmadığını belirtmiş ve bu tahmini “tehlikeli” olarak nitelendirmişti.

AB, temiz elektriğin payını %74’e çıkardı

OPEC’in açıklamalarına rağmen Avrupa Birliği yenilenebilir enerji üretiminde yeni bir rekor kaydetti. AB’nin enerji sektörü kurumu Eurelectric verilerine göre Avrupa Birliği bu yılın başından bu yana sıfır emisyonlu elektrik üretiminin yüzde 74’ünü yenilenebilir ve nükleer kaynaklardan elde etti ve bu tarihi bir rekor olarak kayıtlara geçti.

2024 yılının başından bu yana AB’nin elektrik üretiminin yüzde 50,39’u yenilenebilir enerjiden elde edildi. Birlik elektriğinin yüzde 23,5’ini ise nükleer enerjiden elde etti. Fosil yakıtlar ise birliğin elektrik üretiminin yüzde 26,1’ini oluşturdu.