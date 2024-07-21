Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 450 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 24,2 artarak 2 milyar 13 milyon 57 bin 168 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 00:00 ila 02:00, 08:00 ila 11:00 ve 13:00 ila 23:00 saatleri arasında 3 bin lira, en düşük 07.00'de 2 bin 450 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 959 lira 17 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 962 lira 85 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 1500 lira olarak belirlendi.