EİB’de 1 sektör 2 milyar dolar, 8 sektör 1 milyar dolar ihracatı aştı

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), çatısı altında 6 birlik son 1 yıllık süreçte 1 milyar doları aşma mutluluğu yaşarken, Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında birlik olarak temsil edilmeyen kimya ve otomotiv endüstrisi sektörleri de 1 milyar doları aşan sektörler olarak öne çıktı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği üyeleri arasındaki çelik ihracatçıları 1 milyar 713 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, demirdışı metaller sektörü 718 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

EİB’in ihracatından 7,4 milyar dolarlık ihracatla yüzde 41 pay alan tarım sektörleri arasında Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği son 1 yıllık dönemde 1 milyar 624 milyon dolarlık ihracat performansıyla tarım sektörleri arasında ihracat şampiyonu oldu. Birlik, iştigal sahasındaki ürünlerin ihracatına getirilen tedbir kararlarına rağmen geçtiğimiz 1 yıllık süreçte ihracatını yüzde 2 artırdı.

2023 yılı sonunda 1 milyar 340 milyon dolarlık ihracatla Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üçüncü olurken, 2024 yılı içindeki atağıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üçüncülüğe yükseldi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği geçtiğimiz 1 yıllık süreçte 1 milyar 358 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği aynı dönemde 1 milyar 334 milyon dolar ihracatı hanesine yazdırdı.

İhracat artış rekortmeni Ege Maden İhracatçıları Birliği oldu

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024 yılının ilk yarısında başarılı bir grafik ortaya koydu. İhracatını yüzde 20’lik artışla 541 milyon dolardan 651 milyon dolara çıkaran Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2024 yılında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracatını en çok artıran birlik olma başarısı gösterdi. Birliğin yıllık ihracatı da yüzde 7’lik artışla 1 milyar 100 milyon dolardan 1 milyar 175 milyon dolara çıktı.