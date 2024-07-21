TÜRKONFED Başkanı Sönmez: Kalkınma yerelden başlar

Mahir Solmaz / BİNGÖL

TÜRKONFED temmuz ayı Yönetim Kurulu (YK) toplantısını 2021 yılında ilk sütünü alarak üretimine başlayan Sütaş'ın Bingöl kampüsünde gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi tesisleri gezen TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ve Yönetim Kurulu Üyeleri böyle bir tesisi, bölgeye ve ülkeye kazandırdıkları için Sütaş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serpil Veral'e teşekkür ettiler.

3 bin 200 dönüm alan üzerine kurulmuş olan bu entegre tesiste süt ve süt ürünleri fabrikası , yem fabrikası , süt hayvancılığı araştırma ve geliştirme merkezi, süt sığırı çiftlikleri , biyogaz elektrik üretim ve organik gübre tesisleri bulunuyor. Kendi çiftliklerinde üretilen ayrıca Bingöl ve çevre illerden toplanan sütlerin işlendiği, Sütaş Bingöl kampüsünün ziyaretinde konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, tesisin, kalkınmanın yerelden başladığının en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Bir vatandaş ve iş insanı olarak çok yakın dostlarımızın tesisinde olmaktan büyük keyif alıyoruz diyen Süleyman Sönmez "Bu bölgede yaşayan insanları burada kendi katma değerini yaratarak tutabilmek hatta ihracat yapacak düzeye gelmesini sağlamak , çiftçilerimizi dünya ile rekabet edebilir bir anlayışla eğitme ve geliştirme hepimizin görevi olmalı. Özellikle Bingöl’de yaşamış ama buradan gitmiş arkadaşların, bizim de ellerimizden tutup , kendilerininde ellerini taşın altına koyarak bu tesis kadar olmasa dahi daha küçük ölçekli farklı alanlarda böyle yatırımlar yapması lazım. TÜRKONFED olarak hep diyoruz; kalkınma yerelden başlar ama yerelde yaşayan insanların da bu kalkınmaya desteğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu mantığı, bu anlayışı daha çok anlatmamız lazım. Bu sebeple bu bölgelerde yatırım yapan örnek projeleri gündemimize alacağız. Gerçekten çok kıymetli.. Yürekten teşekkür ediyorum. Sütaş ailesinin bu ülkeye yaptığı katkı gerçekten çok gurur verici" dedi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu toplantısının ev sahipliğini yapan Serpil Veral ise tesis hakkında bilgiler vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çiftlikten Sofralara iş modeli ile ineğin yediği yemden, sofralara ulaşan süt ürünlerine kadar tüm zinciri entegre bir modele dönüştürerek önemli bir örnek oluşturduklarını belirten Veral, böylece tüketicilerin beklentisi olan gıda güvenilirliğini en üst seviyede karşıladıklarını belirtti.

Veral, ayrıca sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde çiftliklerinin gübrelerinden enerji elde ederek tesislerin elektrik ihtiyacının yüzde 88’ini karşıladıklarını söyledi.

Hedeflerinin 2025 yılında elektrik ihtiyacının tamamını, çiftliklerinin gübrelerinden üretmek olduğunu ifade eden Veral "Bunların yanı sıra iş modelimiz sosyo-ekonomik etkisi ile bulunduğumuz bölgelere önemli katkılarda bulunabilmemize olanak veriyor. Sütün iyiliği ve bereketini yaymak için tutkuyla çalışıyoruz. Biz sütçülüğe aşık olduk, süt aşkımız oradan geliyor. Özünde bütün yaptığımız iş, süt ve süt ürünlerini en iyi şekilde üretip, en doğal, en sağlıklı haliyle sofralara ulaşmasını sağlamak. Hergün 7 bin 500 kişi aslında bu hedef için tutkuyla çalışıyor. TÜRKONFED yönetimi olarak bölgeye ziyaretiniz için teşekkür ediyoruz. Bu ziyaretinizin bölgesel kalkınma adına yeni yatırımcılara da cesaret vereceğine inanıyoruz”

Veral, Sütaş Bingöl Entegre Tesislerinde şimdiden 780 kişinin istihdam edildiğini ve istihdam edilen kişilerin %95’inin Bingöl ve çevresinden olduğunu da sözlerine ekledi.