DEGİAD, kripto dünyasına adım attı

Tahir Aygün / DENİZLİ

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD), yenilikçi vizyonuyla bir ilke imza atarak dijital dünyaya giriş yapıyor.

Denizli merkezli Polyverse firması ile iş birliği yapan DEGİAD, kendi token'ı olan DGT (DEGİAD Token) ve özel NFT koleksiyonları çıkaracağını duyurdu. Bu hamleyle DEGİAD, Türkiye'de kendi token ve NFT'sini çıkaran ilk sivil toplum kuruluşu oldu. İlk DEGİAD Token (DGT) ve NFT'ler, 23 Temmuz’daki DEGİAD Üye Çalıştayı'na katılan üyelere verilecek.

“Dernek içi aktivitelerde kullanılacak”

Protokolün imza töreninde konuşan DEGİAD Başkanı Kemal Sözkesen; “Dijitalleşen dünyada, yenilikçi ve öncü adımlar atarak üyelerimize değer katmaya devam etmek istiyoruz. DGT ve NFT'lerimiz, hem üyelerimizin DEGİAD deneyimini zenginleştirecek hem de derneğimize yeni bir deneyim alanı yaratacak. Bu projeyle, dijital geleceğe yatırım yaparken, aynı zamanda üyelerimiz arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyoruz. DEGİAD'ın üyelerine sunduğu DGT'ler ve NFT'ler, yalnızca dernek içi aktivitelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu dijital varlıklar herhangi bir maddi değer taşımamakta olup, finansal bir yatırım aracı değildir” dedi.

Neler sunuyor, nasıl kullanılacak?

DEGİAD etkinliklerine katılan ve aktif rol oynayan üyeler, DGT kazanarak katılımlarını ödüllendirebilecek. Ayrıca üyeler, derneğin önemli anlarını ve başarılarını ölümsüzleştiren özel NFT koleksiyonlarına sahip olma şansı yakalayacak. Bu NFT'ler, hem dijital birer hatıra hem de gelecekte üyelerin birer dijital koleksiyonerlere dönüşmesini sağlayacak. DGT'ler, DEGİAD etkinliklerine katılım, özel etkinliklere erişim gibi birçok ayrıcalık için kullanılabilecek. NFT'ler ise koleksiyonerlerin yanı sıra, DEGİAD üyeleri arasındaki özel bir bağın sembolü olacak. Üretilen Her NFT DEGİAD değerleriyle harmanlanmış özel anları temsil edecek.