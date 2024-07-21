Doğu Akdeniz Ana Konteynır Limanı’nın onaylanması sevinçle karşılandı

Eray ŞEN / ADANA

Türkiye’nin 21’inci yüzyılda uluslararası üretim havzalarından biri olmaya hazırlanan Adana’da, Doğu Akdeniz Ana Konteynır Limanı’nın tahsisinin onaylanması ekonomi çevrelerinde coşkuyla karşılandı. İş dünyasından yapılan açıklamalarda Çukurova’nın global bir üretim üs olmasını sağlayacak büyük bir adım atıldığı belirtildi.

Kıvanç: Bölge ve ülkemiz için büyük kazanım

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ana Konteyner Limanı'nın bölgenin çehresini değiştirecek en önemli yatırımların başında geldiğini söyledi. Kıvanç, "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz, yapılması için mücadelesini verdiğimiz Adana'mızı dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracak olan Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylanması, bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir kazanımdır” dedi. Projenin Adana ve çevresindeki sanayi ve ticaretin gelişimine büyük katkı sağlayacağını, yeni iş olanakları yaratacağını vurgulayan Kıvanç, “Ceyhan ve Yumurtalık bölgeleri, Türkiye’miz ve Adana'nın ekonomik dinamiklerini değiştirecek, geleceğe dair umut vadeden bölgeleridir. Bu bölgelerin önemi her geçen gün artmaktadır. Kimya OSB, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi, başta olmak üzere Ceyhan OSB, SASA özel endüstri bölgesi, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi gibi birçok önemli yatırım burada. Yapımı tamamlanmak üzere olan Çukurova Bölgesel Havalimanı ve yeni yapılacak olan Adana Ana Konteyner Limanı bir arada düşündüğümüzde; Adana, Türkiye yüzyılında yeni bir ekonomik güç merkezi olacaktır” diye konuştu.

Bayram: Adana, yatırımcının gözdesi olacak

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, dünya şehri denildiğinde hep liman şehirlerinin akla geldiğine dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Liman, Adana’nın sosyo-ekonomik kalkınmasının önemli ayaklarından biri olacaktır. İstihdam yaratılmasına; gemicilik, lojistik ve ilintili işkollarının gelişmesine katkıda bulunacaktır. Dünya ticaretinin yüzde 90'ı denizler üzerinden gerçekleşmektedir. Tüm bunların yanında Adana artık yatırımcının gözdesi haline gelecek, büyümesine ve ciddi manada katkı sunacaktır, Adana’mız küresel pazarda öne çıkacaktır.”

Sütcü: Ticari potansiyelimiz maksimuma ulaşacak

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Bekir Sütcü, liman yatırımının Çukurova’yı sanayi ve ticaret alanında daha güçlü konuma getireceğini söyledi. İhracat ve ithalatta limanlardaki tıkanmaya dikkati çeken Sütcü, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin en büyük liman projelerinden biri olan bu yatırımla, bölgemizin ve Adana’mızın stratejik önemi daha da artacak, ticari potansiyelimiz maksimum düzeye ulaşacak. Bu proje ile ithalat ve ihracatta bekleme süreleri önemli ölçüde azalacak ve süreçler hızlanacaktır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde bu limanlar hem ticareti kolaylaştırmakta hem de zaman ve maliyetten ciddi tasarruf sağlamaktadır.”

Boğa: Adana ve çevresinde büyük değişim yaşanacak

Adana Genç İş İnsanları (ADANAGİAD) Başkanı Ali Can Boğa, atılan adımın umutları büyüttüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu yatırım hamlesi Adana'yı ve bölgemizi dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında çok öne taşıyacaktır. Nitelikli sanayi kültürü ve insan birikimi, coğrafi ve lojistik avantajlarıyla öne çıkan Adana'daki bu projeyle, Adana ve çevresinde büyük bir değişim yaşanacak. Sadece Adana değil bölgemiz ve ülkemiz açısından da muazzam bir değer ortaya çıkacak.”

Tekdemir: Onay haberi bile yatırım heyecanı doğurdu

MÜSİAD Adana Başkanı Ömer Tekdemir, yapılacak yatırımın Adana ve bölgenin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir üs olacağını ifade etti. Akdeniz’de bu yatırımın en doğru, en stratejik yerinin Adana olduğunu bildiren Tekdemir, “Yer tahsisinin onayı bile yeni yatırımlar için heyecan yarattı. Gıda, petrokimya, otomotiv başta olmak üzere çok sayıda sektörün Adana’da yatırım kararı almasında başlıca etkenlerden biri olacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Özden: Teknoloji yoğun liman işletmeciliğine çalışacağız

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, yer tahsisiyle sürecin başladığına dikkat çekerek, “Girişimcilik Ekosistemi Derneği olarak genç girişimcilere yapay zeka başta olmak üzere liman işletmeciliğinin gereksinimi inovatif iş fikirlerine yönlendirme yapacağız” açıklamasını yaptı.

Çelik: Basra Körfezi’ni Türkiye üzerinden Akdeniz’e bağlayacak

Ak Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, projenin Adana’yı dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracağını bildirdi. Çelik, “Adana Konteynır Limanı ile Basra Körfezi’nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz’e bağlanmasının yanı sıra, doğu-batı, kuzey-güney koridorlarında demir ve kara yollarında taşınan yüklerin Akdeniz’e Türkiye üzerinden geçmesine olanak sağlanacak. Türkiye’nin tüm limanlarının kurulu kapasitesi 12 milyon TEU iken neredeyse tüm kapasiteyi karşılayacak olan Adana Ana Konteynır Limanı, Adana’mızın ve bölgemizin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacak” yorumunu yaptı.