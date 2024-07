Ege İş Kadınları Derneği uluslararası ticarete odaklandı

Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği’ne atanan Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu’nu ziyaret eden EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner ve Yönetim Kurulu Üyeleri, önümüzdeki süreçte yurt dışı ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

EGİKAD’ın üç Avrupa Birliği projesini başarılı bir şekilde hayata geçirdiğini hatırlatan Aşkıner, “Önümüzdeki süreçte de yurtdışı ilişkilerini daha da güçlendirerek kadın girişimciliğin önünü uluslararası boyutta da açmak istiyoruz. Potansiyel gördüğümüz ülkelerle ikili ilişkilerimizi geliştirerek, üyelerimiz ihracat pazarlarından daha çok pay almasını arzuluyoruz. Bu noktada kentimizin Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği’nin bize çok büyük katkısı olacak” diye konuştu.

"Afrika ve Latin Amerika ile ticaret potansiyeli yüksek"

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği bünyesinde AB uzmanlarının yer aldığına işaret eden Kebapçıoğlu da, “EGİKAD’ın uluslararası projelerinde her türlü desteği vermeye hazırız. Bir önceki görev yerim Dominik Cumhuriyeti idi. Orada ve Latin Amerika ülkelerinde kaliteli Türk mallarına olan talebi çok iyi gözlemledim. Bu nedenle Türk girişimcilerin bu ülkelerle iş bağlantısı yapmaları ticaret hacimlerini artırmaları için faydalı olacaktır. Afrika ve Latin Amerika ülkeleri ile ticarette büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu konuda o ülkelerdeki iş insanları ile temas kurulması, onların burada ağırlanması, buradan heyetlerin o ülkelere giderek temaslarda bulunması çok önemli ve değerli. Bu konularda her türlü desteğe hazırız. İzmir’in ve İzmirli iş kadınlarının ticarette kentlerine daha çok katma değer kazandırması için her türlü çabanın içinde yer alırız” dedi.