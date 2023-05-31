TPAO-SOCAR işbirliği artabilir

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Genel Müdür Melih Han Bilgin, Azerbaycan kamu enerji şirketi SOCAR ile Sakarya doğalgaz sahasında işbirliği yapabileceklerini, bunun karşılığında TPAO'nun da Hazar Denizi'ndeki projelere katılabileceğini söyledi.

Bakü'de yarın düzenlenecek enerji forumu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilgin, SOCAR ile Türkiye'deki açık deniz arama ve çıkarma projelerinde işbirliğine açık olduklarını ifade ederek, "Sadece Azerbaycan'da değil Türkiye'de de SOCAR ile işbirliği yapabileceğimiz projeler var. Denizde, açık denizde. Bunu da SOCAR ile masada değerlendiriyoruz. Türkiye kendi açık denizinde olan işlerde SOCAR ile birlikte hareket etmek ister" dedi.

Bilgin bir soru üzerine iki şirketin Sakarya gaz sahası projesinde birlikte çalışabileceklerini belirterek, "Ortak üretim, ortak geliştirme, ortak arama (konularında olabilir). TPAO, SOCAR ile Türkiye'de işler yapabilir, karşılığında Hazar Denizi'nde TPAO, SOCAR ile işler yapabilir" dedi.

Bilgin SOCAR ile Azerbaycan'da işbirliği yapılabilecek projelerin hangileri olabileceği hakkında ise bilgi vermedi.

TPAO, Azerbaycan'ın başlıca doğalgaz sahalarından Şahdeniz'de %19 ile ikinci büyük hissedar konumunda. Şirket ayrıca Azeri-Çırak-Güneşli petrol sahasında da yaklaşık %6 hisse sahibi.