Türk petrol şirketinden kritik Rusya kararı!

Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol terminallerinden biri olan Dörtyol terminalini işleten Global Terminal Services (GTS), ABD'nin yaptırım baskısının arttığı bir ortamda, geçen yıl rekor miktarda ithalat yaptığı Rusya'dan artık ithalat yapmayacağını duyurdu.

Türkiye, Batı'nın Ukrayna'nın işgali nedeniyle Moskova'ya yaptırım uygulamasının ardından 2022'den bu yana Rusya'nın en büyük ham petrol ve yakıt ithalatçılarından biri haline geldi. Rusya yaptırımlara karşılık petrolü, Avrupa ve ABD yerine Türkiye ve Afrika ülkelerine yönlendirme kararı aldı.

Rus menşeli hiçbir ürün kabul edilmeyecek

GTS'den Reuters'a yapılan açıklamada, "GTS, Rus petrolüyle olası tüm bağlantılarını kesmeye karar verdi ve bu doğrultuda Şubat 2024'ün sonlarında müşterilerine, herhangi bir yasa, yönetmelik veya yaptırım ihlali olmasa bile, yürürlükteki yaptırım kurallarına ek bir önlem olarak Rus menşeli hiçbir ürünü veya Rus limanlarından yüklenen hiçbir ürünü kabul etmeyeceğini bildirdi. GTS'nin kararı, yürürlükteki tüm yaptırımlara uyma çabalarına rağmen ulaşamayacağı ve kontrol edemeyeceği faaliyetlerin etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik ek bir önlemdir" denildi.

ABD'nin Rusya ile iş yapan finans şirketlerine yaptırım uygulanacağını açıklamasının ardından, hem ithal petrol hem de Türk ihracatı için ödeme sorunlarının yaşanmasına neden olmuş ve ticari ilişkilerde ödeme krizi yaşanmaya başlamıştı.

2023'te ihracat rekoru kırmıştı

Nakliye analiz firması Kpler'in verilerine göre, yakıt ve ham petrol ithal eden, ihraç eden ve depolayan GTS geçen yıl 11,74 milyon varil Rus ham petrolü ve yakıtı aldı.

Terminal, 2021'de 10. sıradayken hacim bakımından Türkiye'nin yedinci büyük ithalat terminali haline geldi. Kpler'e göre terminalden yapılan ihracat da 2023'te sıçrama yaparak, 2021'e göre neredeyse beş kat artıp yaklaşık 24,7 milyon varile ulaştı.

Kpler verilerine göre, Dörtyol'da boşaltım yapan son tanker 19 Şubat'ta Türkiye'ye geldi ve Rusya'nın Baltık limanından Türkiye'ye dizel taşıdı.

GTS tarafından Dörtyol'dan ihraç edilen petrolün ortak varış noktaları arasında Yunanistan'ın Korint, Elefsis ve Selanik limanları ile Hollanda'da Rotterdam ve Antwerp yer alıyordu.

Ankara, Rusya'nın iki yıl önce Ukrayna'yı işgal etmesini eleştirmesine rağmen Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarına karşı çıkıyor. Çatışma boyunca hem Moskova hem de Kiev ile yakın ilişkilerini sürdürmeyi devam ettiriyor.