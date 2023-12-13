ABD pazarı kan kaybediyor, hedefte yeni pazarlar var

BARIŞ SEDEF

Halıcılık üretiminde Türkiye, dünyada ikinci üretici konumunda yer alırken makine üretiminde ise dünyada lider. Buna karşın yurtiçindeki üreticilerin hedef pazarlarda rakiplerine karşı dezavantajlı konumda yer alması ihracat tarafını da olumsuz yönde etkilemeye başladı. Özellikle toplam ihracatta ABD pazarı sektör açısından yüzde 45’lik paya sahipken, Çin’in halı üreticilerine hedef pazarlarda sunmuş olduğu teşvikler nedeniyle Türkiye’deki yerli üreticiler pahalı kalmaya başladı. 2022’nin ikinci yarısında Çin’in ABD pazarında oyunun kurallarını sert oynamaya başlaması yılsonu ihracat rakamlarında da kendisini gösterdi. 2022 sonunda ABD pazarında yerli üreticilerimizin ABD’ye yapmış olduğu ihracat yüzde 15 düşüş gösterdi.

Peki halı ihracatında ABD’yi bu kadar önemli kılan ne?

ABD’de birçok konutun bahçesinde suni çim bulundurulması, stadyum ve açık alanların metrekare olarak fazla olması. Otel yatırımlarının yüzde 20’sinden fazlasının ABD’ye yapılması gibi etkenlerden dolayı bu bölge halı üreticileri açısından hedef pazar konumunda yer alıyor. Çin’in 2022’nin ikinci yarısından sonra buradaki potansiyelin daha fazla farkında olarak üreticilerini desteklemeye başlaması bölgede yerli üreticilerimizin hakimiyetini olumsuz yönde etkiledi. Bu yıl özelinde Güney Doğu Anadolu İhracatçı Birliği verilerine göre altı 2023’ün ocak-haziran döneminde 2022’nin aynı döneminde göre halı ihracatında yüzde 27’lik gerileme var. Sektör bu durumu aşmak için tanıtım çalışmalarına ağırlık vererek yeni pazar arayışlarını hızlandırırken, Carpet and Flooring Expo 2023 Fuarı bu kapsamda önemli bir yere sahip. Fuarda birçok firma iyi niyet anlaşmalarıyla farklı pazarlara açılma imkanı yakaladılar.

Parça makinesi halısında üretimin yüzde 70’i Türkiye’den

Her sektörün bir makine endüstrisi olduğu gibi halının da bu alanda ciddi bir endüstriye sahip olduğu ifade edilebilir. Bu kapsamda parça makine halısı ticaretinin yüzde 70'i Türkiye’den yapılırken, bu oranın yüzde 53'ü de tek başına Gaziantepli halıcılar tarafından gerçekleştiriliyor. Özellikle bu yılın 10 ilk ayında 2,2 milyar dolarlık halı ihracatı yapılırken, bu hacmin 1,4 milyar doları halı makinesi ihracatından geliyor. Sektörün yılsonu hedefinde ise 3 milyar doların üzerine çıkarak dış ticaret tarafındaki istikrarı yakalamak var.