Ambalaj fuarı rekorla kapandı, sanayici gelecek yıla umutla bakıyor

Avrupa'da her yıl düzenlenen fuarlar arasında ise ilk sırada yer alan 29'uncu Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı sona erdi. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ile RX TÜYAP Fuarcılık A.Ş. işbirliğinde; Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) destekleri ile organize edilen ve 23-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarda 1.200’ü aşkın yerli ve yabancı firma ve firma temsilcisi yer aldı. 16 salonda birden gerçekleştirilen fuar, yaklaşık 64 bin yerli ziyaretçinin yanı sıra, 130 ülkeden gelen 14 bine yakın uluslararası ziyaretçi ile toplamda 77 bini aşkın ziyaretçi ağırlayarak yeni bir rekora imza attı. Sayısız iş birliğine imza atılan ve çok sayıda anlaşmanın imzalandığı fuarda ambalaj ürünlerinden ambalaj makinelerine, gıda işleme makinelerinden ambalaj baskı ve konverting teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve çözümler tanıtıldı. Avrasya Ambalaj Fuarı'nın 30'uncusu ise önümüzdeki sene 22-25 Ekim 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

'İstanbul ambalajında Avrasya'nın merkezi konumunda'

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, fuara yalnızca Türkiye’den değil, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD’den ve ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi körfez ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri ile Türki Cumhuriyetler’den de büyük ilgi olduğuna dikkat çekti. Fuara gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ve sektöre büyük bir moral verdiğini söyleyen Zeki Sarıbekir, İstanbul'un ambalaj sektöründe Avrasya'nın merkezi olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiklerini belirtti.

Türk ambalaj sektörünün sadece kalitesi ile değil aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı çözümleri ve inovasyon yetenekleri ile de dünyada çok önemli bir yerde olduğuna işaret eden Zeki Sarıbekir, "29'uncu Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'ndaki iş birlikleri ve yapılan anlaşmalar sektörümüzün gücünü daha da artırırken, 2030 için belirlediğimiz 30 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşma konusunda inancımızı da kuvvetlendirdi. Gelecek yıl 22-25 Ekim tarihlerinde 30'uncusunu düzenleyeceğiz fuarımıza şimdiden daha fazla ülkeden çok daha fazla sayıda katılımcı beklediğimizi söyleyebiliriz. Türkiye'nin üretim gücünü ve avantajlı jeopolitik konumunu arkamıza alarak her sene dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak ülkemiz için çalışmaya ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz." dedi.