Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 30. yaşında

Avrupa’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyanın en kapsamlı ambalaj endüstrisi fuarı olan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, bu yıl da global ve yerel dev markaları yeni iş birlikleri, ticaret fırsatları ve trendleri keşfetmek üzere aynı çatı altında buluşturacak. RX Tüyap ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliğiyle düzenlenen fuar; ambalaj üreticileri ve ambalaj makinelerinden gıda ve içecek işleme teknolojilerine, baskı sistemlerinden otomasyona, geri dönüştürülebilir ambalajlardan çevre dostu malzemelere kadar sektörün tüm bileşenlerini kapsıyor.

Fuar alanı bu yıl da, gıda, içecek, kozmetik, ilaç, temizlik ve lojistik gibi farklı sektörlere yönelik en yeni ambalaj çözümlerinin sergileneceği dev bir vitrin olacak. Ambalajın, sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme ve gıda güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda sunduğu çözümler, geleceğin ticaretine yön vermek isteyen tüm profesyonellerle buluşacak. İş geliştirme, yatırım planlama ve sektörel vizyon paylaşımı için çok önemli bir ticaret platformu sunan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, 1.200’den fazla yerli ve yabancı katılımcı firma ile dünya genelinden gelecek yaklaşık 80.000 sektör profesyonelini bir araya getirecek.

Ambalaj sektörü, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve gıda güvenliği gibi alanlarda artan taleple birlikte Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve ihracat odaklı endüstrilerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle e-ticaretin büyümesi, çevre bilincinin artması ve sürdürülebilir malzeme talebinin yükselmesi, ambalaj endüstrisinin gelişimini hızlandırıyor. Bu dönüşüm sürecinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak ve yeni ihracat fırsatlarının önünü açmak için stratejik bir platform niteliği taşıyor.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir: 30 yıla ulaşmaktan büyük gurur duyuyoruz

Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması olan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın bu yıl 30’uncu kez kapılarını açacak olmasından büyük gurur duyduklarını belirten ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, "30 yıl önce yaklaşık 1.000 metrekare bir alanda başlayan bu yolculuk, bugün 45 kat büyüme kaydederek dünyanın sayılı fuarları arasında yer alan dev bir organizasyona dönüştü. Türkiye ambalaj endüstrisi, inovasyon gücü, hızlı adaptasyon kabiliyeti ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla bölgenin lider sektörlerinden biri haline geldi. Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin ambalaj sanayisi sadece iç pazara değil, dünya pazarlarına da güçlü bir şekilde hitap ediyor. 2025 yılında da ihracatımızı artırmaya ve Türkiye’de üretilen ambalajları global markaların tercihi haline getirmeye odaklandık. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, bu hedeflere ulaşmamız için en doğru zemin olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde hem teknolojik yeniliklerle hem de sürdürülebilir çözümlerle fuarımızı daha da geliştirerek, Türkiye’nin küresel ambalaj ticaretindeki konumunu güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Fuara çok yoğun bir katılımın olduğunu ve 4 gün boyunca dünya ambalaj sektörünün nabzının İstanbul'da atacağını söyleyen Zeki Sarıbekir, Türkiye ambalaj endüstrisinin gücünü bir kez daha tescil edeceklerini belirtti. Sektörün sadece kalitesi ile değil aynı zamanda sürdürülebilirlik odaklı çözümleri ve inovasyon yetenekleri ile de dünyada çok önemli bir yerde olduğuna işaret eden Zeki Sarıbekir, "2030 için belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşma konusunda Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı çok önemli bir buluşma noktası. Geçen sene olduğu gibi bu sene de çok önemli iş birliklerinin gerçekleşeceğini ve çok önemli anlaşmaların imzalanacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin üretim gücünü ve jeopolitik konumunu arkamıza alarak her sene dış ticaret fazlası veren bir sektör olarak ülkemiz için katma değer yaratmaya devam edeceğiz." dedi.