Ayakkabı yan sanayi İstanbul’da 72. kez buluşuyor

“72. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF”, 29 Nisan - 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor

Ayakkabı sektörünün önemli buluşma noktası

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği AYSAD tarafından düzenlenen, sektöründe Avrasya’nın 1., Avrupa’nın ise 2. en büyük fuarı olan Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF, dünyanın dört bir yanından gelen ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Ayakkabı yan sanayi sektörü, 36 farklı iş kolundan oluşuyor.

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, fuar ile ilgili şunları söyledi: “Ayakkabı yan sanayi sektörü olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. İhracatımız düşerken, ithalatımız hızla artıyor. Bu durum, yerli üreticiler olarak bizleri derinden etkiliyor. Sektörümüzün rekabet gücünü koruyabilmesi ve gelecekte varlığını sürdürebilmesi için acil önlemler alınması gerekiyor. Artık ucuz iş gücüyle rekabet etmek mümkün değil. Sektör olarak daha fazla Ar-Ge'ye yatırım yapmalı, inovasyona odaklanmalı ve katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. AYSAF gibi fuarlar, bu dönüşüm için önemli bir platform sağlıyor. Hem ayakkabı hem de ayakkabı yan sanayi olarak gidecek daha çok yolumuz var. Fuarların ve birebir görüşmelerin ivmemizi artıracağına inanıyoruz. Hedefimiz, durağan geçen bu dönemde sektörü dönüştürmek, ayakta tutmak ve geleceğe kuvvetli hazırlamak.”

AYSAF, ayakkabı yan sanayiindeki en son yenilikleri ve trendleri sergileyecek. Katılımcılar, yeni malzemeler, teknolojiler ve tasarımlar hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Fuar, sektör profesyonelleri için önemli bir iş ağı platformu sunuyor. Üreticiler, tedarikçiler ve alıcılar bir araya gelerek iş bağlantıları kurma ve işbirliği fırsatlarını değerlendirme imkanı bulacaklar. AYSAF, hem katılımcı hem de ziyaretçi anlamında uluslararası bir nitelik taşıyor. Farklı ülkelerden gelen sektör temsilcileri, fuarı küresel bir buluşma noktası haline getiriyor.