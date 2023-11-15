BUMATECH 29 Kasım’da kapılarını açıyor

Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşma adresi BUMATECH, Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile 29 Kasım - 2 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan BUMATECH, uluslararası nitelikteki 21. Bursa Metal İşleme Teknolojileri 14. Saç İşleme Teknolojileri ve 20. Otomasyon Fuarlarını tek çatı altında buluşturacak.

Özellikle sac işleme teknolojilerinin yoğun olduğu bu fuarda; robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, otomasyon teknolojilerinden hidrolik pnömatik ve robotik sistemlere, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgâhlara kadar son teknoloji inovasyon ürünlerin de sergileneceği BUMATECH’te atölye ekipmanları, CAD/CAM, madeni yağlar, kompresörler vinçler, takım ve torna tezgahlarının yanında İş ve İşçi Güvenliği Malzemeleri ve Kalite kontrol, ölçme cihazları da öne çıkıyor.

Sektörün önemli temsilcileri BUMATECH fuarında buluşuyor

BUMATECH, 7 salondan oluşan 40 bin metrekarelik alanda 70 ülkeden 45 bine yakın nitelikli ziyaretçiyi ağırlayacak. Almanya, Avusturya, Belçika, Çin, Finlandiya, Tayvan, USA, Hollanda gibi ülkelerden makine imalat sektörünün önemli temsilcilerini ağırlayacak olan fuar, yeni iş bağlantılarıyla Türkiye’nin ihracat bilançosuna da önemli katkılar sağlamaya devam edecek.

BUMATECH’e yoğun ilgi

Fuara ev sahipliği yapan Bursa, makine sektöründeki güçlü üretim altyapısı ve kalitesiyle, küresel ligdeki güçlü konumuyla bu ev sahipliğini sonuna dek hak eden Bursa’da, metal işleme ve takım tezgâhları ile kaldırma ve taşıma ekipmanları, soğutma ve havalandırma ekipmanları ile tarım – ormancılık ve gıda makineleri ağırlıklı makine üretimi yapılıyor. Makine sanayi için önemli bir lokasyon olan Bursa, ithalat ve ihracat süreçlerinde ulaşım ve konum konusunda hem katılımcılara hem de ziyaretçilere kolaylık sağlıyor. Bu sebeple BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri fuarlarına olan yoğun ilgi aylar öncesinden yerlerin tükenmesi ile kendisini gösterdi. Sektör liderlerinin bir araya geldiği fuarda katılımcı olarak yer almak isteyen öncü firmalar büyük bir heyecanla yer açılmasını bekliyor.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Yoğun ilgiler neticesinde satışlarını çok önceden tamamladığımız fuarımıza çok geniş bir coğrafyadan ziyaretçi talebi var. Bu yıl yine verimli ve etkili bir fuar geçirecek olduğumuzun göstergesi olan bu taleplerden hareketle fuarımızda 40 binin üzerinden profesyonel alıcıyı katılımcılarımız ile buluşturacağımızı öngörüyoruz. Makine üreten makinelerin sergilendiği BUMATECH Fuarları aracılığı ile otomotivden inşaata, ambalaj sanayiinden elektrik elektronik sanayiine, savunma ve havacılıktan tarım makinelerine çok yeniş bir üretim ağına hizmet veriyor olmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz. Üreten Türkiye’ye değer katan bir fuar olan BUMATECH Fuarı’nda büyük sektör buluşmasına tüm profesyonelleri bekliyoruz.”

Sektörün uluslararası arenada rekabet gücünü artırıyor

Robotik sistemlerden 3 boyutlu yazıcı ve tarayıcılara, fiber lazer optik kesim makinelerinden CNC tezgâhlara kadar son teknoloji inovasyon ürünleri ile her türlü makine yan sanayi ekipman ve malzemelerine kadar zengin bir portföye sahip fuar, imalat sektörünün büyümesinde önemli rol üstleniyor. Her geçen gün iddiasını güçlendiren sektör, Endüstri 4.0 ile gerçekleşen dijital atılımlar sayesinde uluslararası arenada rekabet gücünü artırıyor. Fuarın, yeni iş birliği köprüleri kurarak, bu yükselişe ivme katması bekleniyor. BUMATECH, 29 Kasım– 1 Aralık tarihleri arasında 10.00 – 19.00, son gün olan 2 Aralık Cumartesi günü ise 10.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.