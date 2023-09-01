BURTARIM 2023, 200’den fazla firmayla 20’inci kez kapılarını açıyor

Balkan ülkelerinden Orta Doğu'ya, Rusya’dan Kuzey Afrika'ya kadar geniş kitleye ev sahipliği yapmaya hazırlanan BURTARIM 2023 Fuarı, artan katılımcı portföyüyle sektörünün önde gelen etkinlikleri arasında yer alıyor. Fuarda tarım ve hayvancılık alanındaki son trendler ve yenilikler görücüye çıkarken, ziyaretçiler ise bu yenilikleri deneyimle fırsatı bulacak.

İlhan Ersözlü

BURTARIM 2023 ile ilgili açıklamalarda bulunan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın stratejik sektörler arasında yer aldığına vurgu yaparak, “Tüyap Fuarcılık Grubu olarak geri sayıma başladık. BURTARIM 2023 Fuarı, 3 - 7 Ekim tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu önemli fuarla beraber, 15 farklı ülkeden 200’den fazla firma ve firma temsilciliği ile beraber 200 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayacağız. Geçmiş yılların başarısının bir adım ötesine geçerek, yeni iş fırsatlarına ve ortaklıklara ev sahipliği yapmasını öngörüyoruz” dedi.

Meyve sebze tarımının bitkisel hasıladaki toplam payı ise 56,6

Katma değerli tarım ürünlerine ve bu ürünlere yönelik tarım makinelerine olan talep, Türkiye’de ve tüm dünyada artıyor. TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Bayramoğlu, tüm dünyada bahçe bitkilerine olan talebin arttığını belirterek, bu ürünlere yönelik mekanizasyon araçlarına olan ihtiyacın da hem çeşitlilik hem niceliksel hem de akıllı tarıma uygun olarak geliştiğine dikkat çekti. Bayramoğlu, 2021 yılı verilerine göre Türkiye’de bitkisel üretimde toplam alanın yüzde 78,6’sında tarla bitkileri tarımı yapıldığını belirterek, “Bu alanın, yüzde 21,3’lük bir kısmında ise meyve ve sebze tarımı yapılıyor. Buna karşın meyve sebze tarımının bitkisel hasıladaki toplam payı ise 56,6 olarak kayıtlarda yer alıyor” dedi.

“BURTARIM 2023 ile bu potansiyeli açığa çıkararak tarım sektöründeki gücümüzü uluslararası platforma taşıyacak”

Çok daha dar bir alanda yapılan bağ, bahçe ve bostan tarımı ile çok daha yüksek bir katma değer sağlandığını belirtilen TARMAKBİR Genel Sekreteri M. Selami İleri ise bu ürünlerin özellikle hasadında yoğun iş gücüne gereksinim duyulduğunu söyledi. İleri, sektörde özellikle meyvecilikte zaman kısıtları ve hasat sırasındaki ivedi iş gücü gereksinmelerine bağlı olarak (sıfırdan) makineli tarıma uygun tarım alanlarının oluşacağını, bu üretime özgü, özel traktör/makine talebinin sürekli olarak artacağına dikkat çekti. İleri, zeytinde bile tam mekanizasyon olma durumunun dünyada sadece yüzde 2-3 olduğunu, özel traktör/makine pazarının gelişme açık olduğuna vurgu yaparak, “Dünyada yaş meyve üretiminde beşinci, sebze üretiminde ise dördüncü sırada yer alan ülkemiz, BURTARIM 2023 ile bu potansiyelini açığa çıkararak tarım sektöründeki gücümüzü uluslararası platforma taşıyacak” değerlendirmesinde bulundu.