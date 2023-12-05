Carpet and Flooring Expo 2023, 400 firmaya yeni pazarların kapısını açacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Carpet and Flooring Expo globaldeki profesyonelleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Ülkenin en eski fuarcılık şirketi TÜYAP, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği işbirliğiyle 5-8 Aralık'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde Carpet and Flooring Expo'yu (CFE 2023) düzenleyecek. Küresel halı sektörünün temsilcisi yaklaşık 400 şirketi ağırlanacağı fuarda, geniş bir ürün yelpazesi ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, üreticilerin yeni pazarlara açılması sağlanacak.

Dünyadaki tüm halıların yüzde 17’sini Türkiye üretiyor

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Dünyadaki halı ticareti hacminin önemli bir kısmı Türkiye'ye ait. Sektörün küresel paydaşlarının buluşacağı CFE 2023 ile yeni anlaşmalara imza atılmasına vesile olmayı diliyoruz. Fuarın sektöre katkılarıyla ihracat hacminin yüzde 25 bandına çıkmasını bekliyoruz” dedi. Sektörün 2022 yılını 65 milyar dolarla kapattığını ve küresel halı pazarının 10 yıl içinde 97,41 milyar dolara ulaşması beklediklerini kaydeden Ersözlü, "Dünyadaki halıların yaklaşık yüzde 17'sini üreten ve farklı coğrafyalara ihraç eden Türkiye ise globaldeki paydaşlarının buluştuğu etkinliklere ev sahipliği yapıyor" ifadelerini kullandı. Fuara 400’e yakın şirket katılıyor. Bu yıl ilki yapılmasına rağmen fuara ciddi bir katılım olduğuna dikkat çeken Ersözlü, “Şu anda 400'e yakın katılımcı şirket var. Bunların yüzde 75'ini Türkiye, yüzde 25'ini ise yurt dışındaki paydaşlar oluşturuyor. İran başta olmak Çin, İngiltere, Pakistan, Afganistan, Özbekistan, Rusya, Endonezya, Fas, Ukrayna, Mısır ve Ürdün'deki üreticilerden yoğun gördük. Sektör özelinde dünyanın en büyük fuarlarından birine imza atmaya hazırlanıyoruz” dedi.

Geleceğe yön veren trendler ve desenler masaya yatırılacak

Fuarda, gelenekselden modern tasarımlara uzanan geniş bir ürün yelpazesi sergileneceğine vurgu yapan İlhan Ersözlü, sözlerini şöyle devam etti: "113 ülkeden kayıt yaptıran ziyaretçiler, bu ürünleri 4 gün boyunca inceleyebilecek. Ayrıca, geleceğe yön verecek trendler, desenler, renkler ve geri dönüşüme dair söyleşi ve atölyeler düzenleyeceğiz. Geleceğin moda ve tasarım trendlerini öngörmesiyle tanınan Li Edelkoort da bu vesileyle İstanbul’a gelerek 6 Aralık saat 16.00’da ‘2025 İç Mekan Trendi ve Renk Tahmini’ başlıklı bir konuşma yapacak. Böylece yalnızca halı sektöründekilere değil, tasarımcılara, dekoratörlere ve mimarlara da ilham olacak.”