Dünya seramik sektörü UNICERA İstanbul’da buluşuyor!

Alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan UNICERA İstanbul Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, 4-8 Kasım tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde, ulusal ve uluslararası markaları, dünya genelinden profesyonel satın almacıları bir kez daha aynı çatı altında buluşturacak.

UNICERA Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliği, TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. organizasyonu ile düzenlenen fuar, her yıl artan katılımcılar ve profesyonel ziyaretçiler için eşsiz bir ticaret platformu sunuyor.

36 yıldır kesintisiz olarak devam eden UNICERA İstanbul, sektörün en büyük etkinliği olma unvanına sahip. 150.000 m²’lik geniş alanda, yenilikçi ürünler, son teknolojiler ve öncü tasarımlar sergilenirken, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonellere de ilham veriyor.

“Sektör, liderliğini koruyor”

UNICERA İstanbul, ulusal ve uluslararası birçok firmanın katılımıyla sektördeki profesyonellerin, yatırımcıların ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin en önemli buluşma noktası. Bu yıl da binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen fuarda, seramikten banyo ekipmanlarına, mutfak mobilyalarından dekoratif ürünlere kadar geniş bir yelpazede en yeni ve inovatif ürünler sergilenecek.

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Zeki İlter Yurtbay, fuara dair yaptığı açıklamalarda, Türkiye seramik sektörünün küresel ölçekte önemli bir rol üstlendiğini belirtiyor. Yurtbay, 2023 yılında sektör ihracatının 1,5 milyar dolar olduğunu, 2024 için ise yaklaşık 2 milyar dolar hedeflediklerini vurguluyor. Bu hedefler doğrultusunda, Türk seramiklerinin uluslararası pazarda kalıcı bir yer edinmesini istediklerini belirtiyor.

Türk üreticilerin dünyada rüştünü ispat ettiğini ifade eden Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım; “Seramik kaplama ve seramik sağlık gereçlerinde sahip olduğumuz üretim kapasitesi ve ürünlerin sahip olduğu nitelikler dünyada ayrıcalıklı bir yerde konumlanmamızı sağlıyor. UNICERA İstanbul ile birlikte sektörümüzün yeni pazarlara açılmasını, dünyada hak ettiği noktaya ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Büyüyen fuar ve fuarın ekonomiye olumlu etkileri

Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB destekleriyle düzenlenen UNICERA İstanbul, her yıl büyüme kaydederek alanının en büyük metrekareli fuarı olma unvanını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 120,000m² alanda, 123 ülkeden 88,728 ziyaretçiyi 1200 marka ile buluşturan fuar, bu yıl da global markalar ve profesyonelleri bir araya getirecek.

Bu yıl da Türkiye başta olmak üzere Avrupa ve diğer bölge ülkelerden pek çok firmanın fuara katılması bekleniyor ve fuar, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Almanya, Hong Kong, Polonya, Rusya, Litvanya, Singapur, BAE, İspanya, Fransa, Bulgaristan ve Çin gibi ülkelerden katılımcılarını ağırlayacak.

UNICERA, geniş bir sergi alanı olmanın ötesinde, Türk seramik sektörünün uluslararası alanda tanıtımını ve rekabet gücünü artıran önemli bir ticaret platformu. Bu fuar, ülkemizin seramik imalat sanayisinin stratejik kolunu güçlendirerek hem iç pazar hem de dış pazar için önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye, UNICERA İstanbul ile seramik sektöründe global bir oyuncu olma yolunda önemli adımlar atıyor.

Fuar sırasında gerçekleştirilen iş birlikleri ve yeni bağlantılar, Türkiye'nin seramik alanında uluslararası pazarda daha da güçlenmesini sağlıyor.

UNICERA İstanbul inovasyonda da öncü

Seramik sektörünün Türkiye’deki en büyük ticaret platformu olan UNICERA İstanbul, her yıl ulusal ve uluslararası birçok markaya ev sahipliği yapıyor. Fuarda sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojiyle üretilen seramik, banyo ve mutfak alanlarında pek çok ürün sergileniyor.

Dünyanın en önemli üreticileri, yeni sezon ürünlerinin lansmanını UNICERA İstanbul’da gerçekleştiriyor. Lider katılımcı firmalar ve uluslararası satın almacıları buluşturan fuar, imza atılan yeni iş birlikleri sayesinde ekonomiye de önemli katkıda bulunuyor. Trendleri ve ticaret fırsatlarını odak noktasına alan UNICERA İstanbul, fuar boyunca sergilenen inovatif ürün ve uygulamalarla da ses getiriyor.

UNICERA İstanbul, 4-8 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak.