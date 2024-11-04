GÖSAŞ açıkladı: Türkiye’de en fazla İngilizler, Suudi Arabistanlılar ve Almanlar harcama yaptı

Araştırmaya göre bu dönemde ülkemizde işlem sayısı bazında en çok harcama yapanlar sırasıyla Birleşik Krallık, Suudi Arabistan ve Almanya kredi kartları oldu. Yabancı kredi kartlarıyla yapılan işlemlerin yüzde 24’sını İngilizler gerçekleştirirken, onları yüzde 16 ile Suudi Arabistanlılar, yüzde 11 ile de Almanlar takip etti.

Söz konusu verilere ilişkin GÖSAŞ değerlendirmesi sonucunda, bu dönemde yabancı kredi kartları ile en çok harcamanın yüzde 42 oranında İstanbul’da yapıldığı, Antalya’nın yüzde 19 ve Muğla’da yüzde 15 oranla listede yer aldığı görüldü. Yabancıların toplam harcamaları içinde işlem hacmi bazında en çok harcama yapılan sektörler ise giyim & aksesuar, konaklama ve yemek oldu.

İngilizlerin tercihi Güney şehirleri oldu

Değerlendirmeye göre Birleşik Krallık’tan ülkemize gelen misafirler en fazla Muğla (Yüzde 38) ve Antalya’da (Yüzde 27) harcama yaptı. Konaklama en çok harcama yapılan sektör olurken yemek sektörü ikinci, sağlık & kozmetik harcamaları da üçüncü sırayı aldı.

Suudi Arabistanlılar İstanbul ve Trabzon’da harcıyor

Suudi Arabistanlı ziyaretçilerin ilgisi yoğunlukla İstanbul’da (Yüzde 70) olurken, ikinci sırada Trabzon (Yüzde 15) yer aldı. Akdeniz kıyılarında Muğla ve Antalya’nın yanında Sakarya ve Kocaeli de Suudilerin tercih noktalar olurken en fazla harcama yapılan sektörlerin ise giyim & aksesuar, konaklama ve yemek olarak sıralandığı görüldü..

Almanların ilgisi İstanbul ve Antalya’da…

Almanya’dan gelen ziyaretçiler en fazla İstanbul’da (Yüzde 31) harcama yaparken, ikinci sırayı Antalya (Yüzde 24), üçüncü sırayı ise İzmir (Yüzde 11) aldı. En çok harcama yapılan sektörler konaklama ve sağlık& kozmetik olurken, kuyum harcamaları da ilk 5 sektör arasında yer aldı.

Avrupalılar gezip yemek yerken, Ortadoğulu turistler en çok giyim ve aksesuara harcıyor

1 Haziran – 31 Ağustos döneminde Avrupa’dan ülkemize gelen yabancıların en büyük çoğunluğunu Birleşik Krallık, Almanya ve Hollandalı ziyaretçiler oluşturdu. Avrupa geneline bakıldığında toplamda en fazla kredi kartı işlemi İstanbul, Antalya ve Muğla’da gerçekleşirken; Avrupalıların en çok harcama yaptığı 5 sektör konaklama, yemek, giyim & aksesuar, sağlık & kozmetik ve market oldu.

Kredi kartı işlemleri itibarıyla, Suudi Arabistan’dan sonra Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden Türkiye’ye en çok ziyaretçi Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve Katar’dan geldi. Bu ziyaretçiler en fazla kredi kartı işlemini İstanbul, Trabzon ve Muğla’da gerçekleştirdi. Harcamalarda ise sırasıyla giyim & aksesuar, konaklama, yemek, sağlık & kozmetik ve market öne çıktı.

Belirli bir süreyi kapsayan bu veriler, Avrupalı turistlerin seyahatlerinde öncelikle konaklama ve yeme-içme harcaması yaptığını, Ortadoğulu ziyaretçilerin de alışverişi ilk sıraya koyduğunu gösterdi.

Dipnot: Birleşik Krallık verileri; Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler, İngiltere bankalarına ait kartlar üzerinden belirlenmiştir. Metindeki “İngilizler” kullanımı tüm bu ülke kartlarının kullanıcılarını ifade etmektedir.