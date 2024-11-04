Konya’nın robotik üssü AKINROBOTICS, üretim kapasitesini artırdı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

3560 metrekare kapalı alan ve 11 bin metrekare robotik uygulama alanına sahip olan AKINROBOTICS, yapılan yatırımlarla gerçekleştirdiği kapasite artışı ile daha fazla robotu kısa sürede üretebilir hale geldi. Seri üretim hatlarında ADA 7, MİNİ ADA, ARAT, Servis Robotu ve UV-C Sterilizasyon Robotu, Robot Kol ve AMR (Otonom Mobil Robot) gibi modeller üretilirken, bu robotlar çeşitli sektörlerde yüksek teknoloji çözümleri sunmak üzere pazara sunuldu.

AKINROBOTICS’in seri üretim süreçleri hız kazanırken, robotik teknoloji ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşmak mümkün hale geldi. Üretim kapasitesindeki bu artış hem istihdam olanakları sunarken hem de robot fiyatlarında ortalama yüzde 33'e varan bir düşüş olarak tüketicilere yansıdı.

Farklı modellerle hayatı kolaylaştırıyor

Ürün tanıtımı ve broşür dağıtma gibi hizmetlerde kullanılan ve seri üretimde öne çıkan modellerden biri olan ADA 7, misafir karşılama ve aynı zamanda organizasyonlarda dans performansları ile eğlence sunuyor. Daha kompakt bir yapıya sahip olan MİNİ ADA-3, misafir karşılama ve yönlendirme görevlerinde pratik çözümler sağlarken, ARAT robotu ise arazi koşullarında zorlu görevleri yerine getirebilmek için geliştirildi. Ayrıca, Servis Robotu restoran ve kafelerde garsonluk hizmeti sunmakta; UV-C Sterilizasyon Robotu ise sağlık ve hijyen alanında sterilizasyon işlemlerini otomatikleştirerek hijyen standartlarını yükseltiyor.

Bunun yanı sıra, AMR (Otonom Mobil Robot) teknolojisi, depo ve fabrika ortamlarında malzeme taşıma ve sipariş toplama süreçlerinde özerk bir şekilde çalışarak operasyonel verimliliği artırıyor. Çevresel sensörleri sayesinde güvenli navigasyon sunan AMR robotlar, özellikle lojistik ve perakende sektörlerinde hız ve doğruluk sağlarken, enerji tasarrufu ile kendini otomatik şarj edebiliyor.

Endüstriyel alanda öne çıkan Robot Kol, esnek hareket kabiliyeti ve adaptif tutucularıyla malzeme taşıma, otomasyonlu makine desteği, boyama, mekanik kesme ve kaynak gibi birçok görevi yüksek hassasiyetle yerine getirebiliyor. Kolay programlanabilir ara yüzü sayesinde bu robot kol, üretim süreçlerini hızlandırırken işletmelere verimlilik kazandırıyor ve tekrarlayan işleri güvenilir bir şekilde gerçekleştiriyor.

Tüm aşamalar kendi bünyesinde geliştiriliyor

AKINROBOTICS, artan üretim kapasitesiyle sadece robot sayısını artırmakla kalmayıp, kendi geliştirdiği yapay zeka altyapısıyla robotlarının özerkliğini ve verimliliğini de önemli ölçüde yükseltti. Özellikle doğal dil işleme (NLP) yeteneğine sahip bu yapay zeka altyapısı, robotların insanlarla daha etkili ve doğal bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanıyor. AKINROBOTICS, aynı zamanda motor ve redüksiyon sistemlerinden kaplama tasarımı ve üretimine, elektronik devre tasarımı ve montajına kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde geliştiriyor.

Bu inovatif yaklaşımlar, firmanın yerli teknoloji üretiminde büyük bir başarı elde etmesini sağlarken, Türkiye ve global pazarda daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. AKINROBOTICS bu çeşitli robot teknolojileriyle, endüstriden hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede inovatif çözümler sunmakta ve robotların kullanımını her geçen gün yaygınlaştırıyor.