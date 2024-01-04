Expomed Eurasia, 25-27 Nisan’da kapılarını açıyor

Türkiye’nin en uzun soluklu fuarları arasında yer alan Expomed Eurasia, sektör profesyonellerine 2024 yılında da global çapta geniş kapsamlı bir iş platformu sunmaya hazırlanıyor.

Medikal cihaz, ekipman ve teknolojilerin sergilendiği, medikal trendlerin ve sağlık yatırımları alanında etkinliklerin düzenlendiği Avrasya'nın alanında lider medikal fuarı Expomed Eurasia, 25-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını 31. kez açmaya hazırlanıyor.

Fuarda geçtiğimiz yıl 7 salonda toplam 40 bin metrekarelik kapalı alanda 800'e yakın yerli ve yabancı katılımcı firmanın stant açtığına vurgu yapan RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, “Türkiye dahil 112 ülkeden toplamda 23 bin 360 sektör profesyoneli ziyaretçi olarak ağırlandı. Türkiye’nin ihracat potansiyelinin yüksek olduğu 25 ülkeden gelen VIP alım heyetleri ile katılımcı firmalar görüşmeler gerçekleştirerek yeni temsilcilikler bulup iş ağlarını büyütme fırsatı yakaladı” diye konuştu.

Geniş ürün seçeneğiyle kapsamlı bir fuar deneyimi

Fuar, geniş ürün seçeneğiyle dikkat çekiyor. Reçetesiz satılan vitaminler, gıda takviyeleri, dermo kozmetikler ürünler, hastane yapı ürünleri ve ekipmanları, elektro medikal cihaz ve ekipmanlar ile laboratuvar teknolojileri ve ürünlerinin yanı sıra ortopedi, fizik tedavi, rehabilitasyon alanlarında kullanılan ürünler ve her türlü medikal sarf malzemeleri tek çatı alında sektör profesyonelleri ile buluşturan Expomed Eurasia, sadece Türkiye’nin değil bölge coğrafyasının da medikal alandaki ihtiyaçlarına geniş ürün seçeneğiyle cevap veriyor.

Sağlık alanında yatırımlar devam edecek

Türkiye’deki toplam sağlık harcamasının GSYH’deki payı 250 milyar TL ile yüzde5'i buluyor. Türk sağlık sektörü, 1 milyonu aşkın sağlık personeli ile bin 500’den fazla hastaneyi bünyesinde bulunduruyor. Türk tıbbi cihaz endüstrisi ise 2,5 milyar dolarlık bir pazar hacmine sahip ve 1 milyar dolara yaklaşan bir ihracat geliri başarısına ulaşmış durumda. 11 bin firma ile 50 binden fazla istihdam yaratan endüstri son 5 yılda 3 kat büyüme yakaladı. Türkiye tıbbi cihaz pazar büyüklüğünün ise 2026 yılında 25,3 milyar TL’ye ulaşması beklenirken Expomed Eurasia Fuarı’nın hedefi ise bu büyüme hedefine en ideal katkıyı sunmak.

Expomed Eurasia Fuarı inovasyon alanı ile öne çıkıyor

Start up firmalar başta olmak üzere medikal alanda geliştirilen yenilikçi ürün ve hizmetler fuar süresince ziyaretçiler ve melek yatırımcılar ile buluşuyor. 2023 yılındaki fuarda yer alan İnovasyon Alanı; start-up firmalar, kuluçka merkezleri ve üniversiteler tarafından geliştirilen ürünler, hizmetler ve yazılımlar için ideal bir vitrin olurken, aynı alanda düzenlenen bilimsel ve eğitici panel ve semineler ise ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.