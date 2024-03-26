Expomed Eurasia için geri sayım başladı

Avrasya’nın Lider Medikal Fuarı Expomed Eurasia’ya sayılı günler kaldı. 25-27 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde RX Tüyap tarafından düzenlenecek fuara yoğun ilgi devam ediyor. Fuarın 8 salonda 80 bin metrekare kapalı alanda Türkiye dahil 16 ülkeden 650’den fazla yerli ve yabancı firma ve firma temsilcisinin katılımı ile gerçekleşmesi hedefleniyor. İstanbul’u medikal dünyanın kalbi haline getiren fuar süresince sağlık endüstrisinin profesyonelleri, katılımcı firmalar ile görüşmeler gerçekleştirecek ve medikal dünyanın geleceğine yön veren yenilikçi ürün ve hizmetleri yakından inceleme fırsatı yakalarken, hastaneler, klinikler ve sağlık merkezileri ise yeni tedarikçiler ile tanışacak

Tıbbi cihaz, medikal malzeme ve sağlık alanında Avrasya bölgesinin en önemli ihtisas fuarı olan Expomed Eurasia’da; elektro medikal ekipman ve teknolojileri, ortopedi-fizik tedavi- rehabilitasyon, sarf malzemeleri ve tek kullanımlık ürünler, hastane ve tıbbi tesis yönetimi ile reçetesiz ürünler (Over-The-Counter) kategorilerinde 1000’e yakın markanın temsil edileceği fuarda ziyaretçiler, yenilikçi ürün ve çözümleri bulacak.

İnovasyon Alanı’nı yenilikçi ürün ve hizmetlerin vitrini olacak

Türkiye’den ve dünyanın dört bir köşesinden yüzlerce katılımcı firmaya ve on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapmak için gün sayan Expomed Eurasia, Türkiye’deki en uzun soluklu ve tek medikal fuar olarak sağlık endüstrisini geleceğe taşıma misyonuyla yoluna tüm hızıyla devam ediyor. Start-up firmalar başta olmak üzere medikal alanda geliştirilen yenilikçi ürün ve hizmetler fuar süresince ziyaretçiler ve melek yatırımcılar ile İnovasyon Alanı’nda buluşacak. Fuardaki bu özel alan, aynı zamanda sağlık endüstrisine yönelik en güncel konuların ele alındığı seminer ve panel programı ile ziyaretçilere sektör hakkında ışık tutacak.