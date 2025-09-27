FDI 2025: Türk tasarımının yaratıcı vizyonu

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç’in açılış konuşmasıyla başlayan fuara; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İstanbul Valiliği Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatçı birlik başkanları, dernek başkanları ve sektörün önde gelen temsilcileri katıldı. Estetik, fonksiyonellik, inovasyon, sürdürülebilirlik ve iş birliği, fuarın temel odak alanları arasında yer aldı.

FDI 2025: İş birlikleri ve yeni nesil tasarımcılar için platform

Bu yıl “Good Possibilities” temasıyla gerçekleştirilen fuar, yalnızca ürünlerin sergilendiği bir alan değil; fikirlerin, iş birliklerinin ve yaratıcı projelerin buluştuğu bir platform olarak öne çıktı.



- FDI Stage & Talks: Tasarım dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı paneller ve söyleşiler

- D2B (Designer-to-Business) Programı: Tasarımcıları üretim ve ticaret dünyasıyla buluşturan iş ağı

- Design Circle & New Horizon Exhibition: Küratöryel seçkiyle farklı disiplinlerden özgün işlerin sergilendiği alanlar

- Panel ve Söyleşiler: Sektörel dönüşüm, üretim teknolojileri, sürdürülebilirlik ve tasarım trendleri

MOSDER Başkanı Davut Karaçak: Tasarımla güçlenen bir Türkiye vizyonu

MOSDER – Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Davut Karaçak, fuarda sektörün bugünü ve geleceğine dair görüşlerini şu sözlerle paylaştı:



“Türk mobilya sektörü artık sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda tasarımıyla da fark yaratan küresel bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Bugün geldiğimiz noktada, yalnızca mobilya ihraç etmiyor; kültürel mirasımızı, estetik anlayışımızı ve yenilikçi vizyonumuzu da dünyaya taşıyoruz.



Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme, sektörümüzün temel yapı taşları haline geldi. Doğaya saygılı üretim, karbon ayak izini azaltan çözümler, yeni nesil malzeme teknolojileri ve akıllı üretim süreçleri, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesini de gözetiyor.



FDI 2025’te sergilenen her ürün, Türkiye’nin tasarım yolculuğunun bir vitrini niteliğinde. Bu ürünler; inovasyon kabiliyetimizi, genç tasarımcılarımızın enerjisini, üretimdeki dijitalleşme kapasitemizi ve küresel pazarlara açılma vizyonumuzu yansıtıyor.



Burada bir araya gelen markalar, tasarımcılar ve genç yetenekler; Türk mobilya sektörünün çeşitliliğini, dinamizmini ve geleceğe dönük iddiasını ortaya koyuyor. Bizim için asıl başarı, bu çeşitliliği ortak bir vizyon altında buluşturabilmek. Çünkü biliyoruz ki; tasarımla güçlenen Türkiye, yalnızca bölgesinde değil, dünyada da ilham veren bir merkez haline gelecek.”

Gelenekten geleceğe türk mobilyası

Fuarda yer alan ürünler, yalnızca işlevsellikleriyle değil; Türkiye’nin zengin sanat ve el işçiliği mirasını, yerel estetik değerlerini ve kültürel zenginliklerini yansıtmalarıyla da dikkat çekti. Geleneksel motiflerin çağdaş çizgilerle birleşmesi, Türk mobilyasının küresel pazarlarda farklı bir konum elde etmesine katkı sağlıyor.

Yenilikçi yaklaşımlar ve küresel rekabet

Katılımcı firmalar; akıllı üretim sistemleri, dijitalleşme ve malzeme inovasyonlarıyla sektöre yeni bir ivme kazandırıyor. Bu sayede Türk mobilya sektörü, kalite ve marka değerini yükselterek küresel rekabette daha güçlü bir konuma ulaşıyor.

Ortak akılla geleceğe

Fuarın organizasyonunu üstlenen MOSFED (Mobilya Dernekleri Federasyonu), sektörün ortak akılla geleceğe yön verdiğini bir kez daha ortaya koydu. MOSDER olarak biz de bu vizyona katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz.



Bu vesileyle, fuarın gerçekleşmesine öncülük eden MOSFED Başkanı Ahmet Güleç’e, Tasarım Komitesi’ne, katılımcı markalara ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederiz.

Fuar bilgileri

FDI – Furnishings & Design Istanbul Tasarım Fuarı

25 – 27 Eylül 2025

İstanbul Fuar Merkezi (Salon 9-10)