Fuarcılıkla ilgili marka başvuruları 2023’te sert fren yaptı

Dünya 2023’ü geride bırakamaya hazırlanırken, sektörel bazda yapılan marka başvurularına ilişkin veriler de şekillenmeye başladı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) verilerine göre 2023’te fuarcılık sektörünün yer aldığı 35’inci sınıf marka başvurularında 11 aylık verilere göre yüzde 30’un üzerinde gerileme görülürken, Türkiye bu durumundan globale nazaran daha az etkilendi. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, 2022 yılında dünya genelinde ocak-kasım dönemlerini içeren e-ticaret ve fuarcılık sektörünü de içeren 35’inci sınıf marka başvurularında ciddi gerilemeler olduğunu söyledi. Akbulut, “WİPO verilerine göre 2022’nin kasım-ocak ayları arasında dünyada 35’inci sınıf mark başvuru sayısı 12 bin 750 adetken, 2023’ün aynı döneminde bu sayı 9 bin 274’te kalmış durumda.” bilgisini verdi.

11 ayda 360 marka başvurusu yapıldı

Türkiye’de ise 35’inci sınıf marka başvurularındaki düşüşün globale nazaran daha sınırlı olduğuna vurgu yapan Akbulut, “Ocak-Kasım2022 tarihleri arasında e-ticareti de içeren Türkiye menşeili 35’inci sınıf marka başvuruları 492 adet. Bu sayı 2023’ün aynı dönemlerinde 360’ta kalmış durumda, toplam düşüş oranı ise yüzde 25’ler seviyesinde” diye konuştu. Özellikle fuarcılık sektörünün dünyada giderek önem kazandığının altını çizen Akbulut, “Türkiye’nin bu alandaki yıldızı her geçen yıl daha fazla parlamaya başladı. Bazı fuarlar Almanya’dan Türkiye’ye gelmeye başladı. Bu gelişmelere bağlı olarak global olumsuzlukların Türkiye’deki fuarcılık sektöründeki marka başvurularını daha az etkilediğini söyleyebiliriz.” diye konuştu.