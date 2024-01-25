Hırdavat ve bağlantı elemanları endüstrileri Hardware Eurasia Fuarı’nda buluşuyor

Türkiye ve dünyanın lider hırdavat üreticilerini, başta Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen ziyaretçiler ile buluşturmaya hazırlanan Hardware Eurasia Fuarı kapılarını bu sene 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde açmaya hazırlanıyor.

RX Tüyap ve Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) iş birliğinde düzenlenen fuarda katılımcı firmalar en yeni ürünlerini fuar ziyaretçileri ile buluşturarak, yeni iş birliklerine imza atmaya hazırlanıyor. Avrasya Endüstriyel Bağlantı ve Sabitleme Elemanları Fuarı Fastener Expo Eurasia ile eş zamanlı olarak düzenlenen Hardware Eurasia her iki endüstrisinin sunduğu birleştirici ve tamamlayıcı çözümlerle fuar ziyaretçisine geniş ürün grubunda farklı firmalarla bir araya gelme ve yeni iş bağlantıları kurup yeni tedarikçiler ile tanışma fırsatı sunuyor.

El aletleri, elektrikli el aletleri, mobilya aksesuarları ve aksamları, kilitler, kaynak makineleri, aşındırıcı, kesici, delici malzeme ve ekipmanlar, yapı malzemeleri, kimyasal maddeler, iş güvenliği malzemeleri ile bağlantı elemanları, kalıplar, ısıl işlem ve yüzey işlem çözümlerinin yanı sıra makine ve yardımcı malzeme ve ekipmanlar alanında yüzlerce firma ile 4 gün boyunca tek çatı altında katılımcı firmaların temsilcileri ile bir araya gelecek ziyaretçiler işletmeleri için en doğru ve güvenilir tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla tanışma imkanından istifade edecek.

Günden güne büyüyen bir sektör

12 milyar dolara yaklaşan ihracat rakamıyla Türkiye ekonomisine büyük katkılar sunan Türkiye hırdavat endüstrisi bu rakamın 2,5 milyar doları aşan kısmını Avrupa bölgesine yapıyor.

14 bin 500’ün üzerinde firma ve 750 bini aşan çalışan sayısıyla günden güne büyümeye devam ediyor. 2023 yılındaki fuarda, Türkiye dahil 76 ülkeden 10 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan fuar sektörle paralel olarak büyümesine 2024 yılında da devam edecek.

Hardware Eurasia ile ilgili sözlerine fuarın “Uluslararası” unvanı almaya hak kazanmasına değinerek başlayan RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, “Avrasya Hırdavat Fuarı bu yıl itibariyle gereklilikleri sağlayarak uluslararası fuarlar arasına girmeye hak kazandı. Bundan böyle uluslararası unvanıyla daha güçlü bir konumda olacak. Sektör paydaşlarının yeni Pazar ihtiyaçlarına cevap vermek hedefiyle çok çalışıyoruz. Amacımız, katılımcı firmalarımızın üretim kapasitelerini, teknoloji kullanımlarını yerli ve yabancı hedef kitlelere tanıtmak, yeni ihracat pazarları oluşturmak ve sektörün ihracat hedeflerini yükseltmesine katkı sağlayacak platformu yaratmak. Türk hırdavat endüstrisinin dünya genelindeki pazar payını artırmak noktasında HISİAD ile işbirliği içinde fuarımızı organize ederek elimizden gelenin en iyisini yapmaya RX Tüyap olarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Fuar biletleri ücretsiz

Sektörün nabzının tutulacağı, birçok yeni iş anlaşmasına ve ihracat fırsatlarına olanak sağlayacak fuar için alınacak giriş bileti ile eş zamanlı düzenlenen Fastener Expo Eurasia Fuarı da ziyaret edilebilecek. Hırdavat ve bağlantı elemanları sektörlerinin bir araya geldiği uluslararası iş platformu misyonu taşıyan fuarlar için online biletler ise ücretsiz.